Ciudad de México— El presidente Enrique Peña Nieto criticó a la "retórica" de prometer un México que prácticamente "sea el paraíso" y dejó claro que una nación así "nunca va a existir". Advirtió que la sociedad en su conjunto debe asumir su propia responsabilidad para lograr la transformación de una nación pues subrayó que el Presidente de la República "no es el único responsable".Al participar este miércoles -sin previo aviso- en una convivencia privada con jóvenes de Scholas México, Fundación que encabeza a nivel global el Papa Francisco, enfatizó que los gobiernos y gobernantes son elegidos de manera democrática por mayoría y nunca por unanimidad.En el evento realizado en el Velódromo del Centro de Alto Rendimiento de la CONADE –donde EL UNIVERSAL tuvo acceso al mensaje del Presidente-, asentó que la persona que recibe la confianza ciudadana para una tarea pública tiene el deber de dar cauce a las necesidades de la sociedad, pero aclaró:“Y a ese que se hace de una tarea pública tiene ese deber para con su comunidad, pero también déjenme decir algo, no sólo será ese responsable, como es el caso hoy el Presidente de la República, el único que pueda cambiar o transformar una nación si la nación no asume su propia responsabilidad.“Nadie vendrá a hacer por nosotros lo que no seamos capaces de hacer nosotros mismos, lo que no hagamos cada quien en su propio espacio; y es la suma de esfuerzos individuales lo que auténticamente cambia a una sociedad, no es la de un líder o la de un Jefe de Estado o de un Presidente o de un gobernador o de un alcalde, la es de toda una sociedad que esté decidida a cambiar y a mejorar para bien”.Reforzó: “el México que queremos construir entre todos es un México que lo vamos haciendo todos los días, porque suena muy bonita la retórica de decir vamos a arribar a ese México que todos queremos y lo pintamos muy bonito, un país donde prácticamente sea el paraíso, ese México y esa nación, cualquiera otra que sea, pues no va a existir porque la verdad es que se hace todos los días”.Enfatizó que ese estado de bienestar y de calidad de vida que cada quien encuentre en sus entornos de vida o de trabajo dependerá del esfuerzo y de la contribución que cada uno haga “y se va viviendo diario”.Peña Nieto insistió en que el bienestar de una nación es como la felicidad, pues no se piensa, sueña y trabaja para un día alcanzarla como si la felicidad estuviera en un escalón o en un piso al que hay que llegar.“La felicidad se tiene todos los días, la felicidad es una experiencia personal de cada día, donde cada uno encuentra esos espacios de realización personal, de felicidad, de alegría… a veces no de tanta alegría, pero es parte de la vida…“Cono nación nos pasa exactamente lo mismo, cada día, cada generación va a tener distintos retos a los que hoy tenemos pero cada una estará contribuyendo un espacio de oportunidad para ustedes, para sus hijos, para realización propia y ahí encontrarán el México con el que soñamos”.En su mensaje, el presidente Peña dijo a los jóvenes que México es una nación muy grande, con más de 125 millones de habitantes, el onceavo país más poblado del mundo, con 32 entidades con diferentes realidades, costumbres y formas de pensar que podrían ser un país por si mismos.