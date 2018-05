Dejan libre a 'El Abuelo'; su captura fue ilegal

Ciudad de México— Un juez de control con sede en el Estado de México dejó ayer en libertad a Juan José Farías Álvarez, alias ‘El Abuelo’, fundador de las autodefensas y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de decretarse que su detención fue ilegal.Fuentes allegadas a la familia informaron que ayer a las 6:00 horas, un juez del Centro de Justicia con sede en Almoloya de Juárez determinó no vincularlo a proceso por la acusación de portación de armas de fuego y delitos contra la salud.Según la información proporcionada, durante la audiencia, que inició desde ayer y que culminó ayer en la mañana, Farías ofreció como pruebas de descargo algunos videos que acreditan que su detención no ocurrió en las circunstancias que reportó la Secretaría de Marina.Al mismo tiempo, un total de siete testigos acudieron a la sala de audiencias y declararon que ‘El Abuelo’ no fue capturado como lo señala el parte informativo de las autoridades que ejecutaron su captura.A través de sus redes sociales, la Policía Comunitaria de Tepalcatepec convocó a una reunión donde prometió informar buenas noticias.“El Abuelo”, fue recibido por pobladores de Tepalcatepec, Michoacán, e integrantes de la Policía Comunitaria tras su liberación.Cientos de vecinos lo esperaban con mariachis que entonaron “El Son de la Negra”, de acuerdo con la agencia Quadratín.Farías Álvarez, quien fue detenido el pasado domingo tras ser acusado de estar vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, saludó de mano a quienes lo esperaban.Pobladores celebraron una misa en su honor ayer a las 19:30 horas.

