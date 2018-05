Piden agotar líneas sobre asesinatos de periodistas

Ciudad de México– Ante los asesinatos de periodistas, las autoridades deben agotar la línea de investigación que vincula el crimen con la labor profesional de las víctimas, demandó Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional en México."Tendría que ser un elemento de análisis de la línea de investigación (...) tiene que ser una línea de investigación clara la función periodística", comentó.Ayer, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue hallado muerto el periodista Héctor González Antonio, quien, según la Procuraduría del Estado, fue asesinado a golpes.El 24 de abril, en Monterrey, Nuevo León, también fue encontrada sin vida la periodista Alicia Díaz González, al interior de su casa.En este caso, aunque no hay una versión institucional, extraoficialmente diferentes fuentes dijeron que existe una línea robusta de investigación que apunta al ex marido.En menos de un mes se han asesinado a tres personas que se dedicaban al periodismo, sin que las autoridades aclaren si tuvo que ver la labor que realizaban."Sí es una situación que consideramos como uno de los retos para los derechos humanos en México, porque no se trata sólo de los derechos de estas víctimas, sino del derecho de todos de saber, el derecho a la información y a la libre expresión de todos", comentó Jan Jarab, de la ONU-DH.Aunque advirtió una mejora en la Fiscalía Especial para la Libertad de Expresión, recordó que en México las agresiones a periodistas, no sólo los asesinatos, se quedan en la impunidad.

