'Mesías del trópico': político estilo Trump encabeza preferencias de voto

En 2006, Andrés Manuel López Obrador perdió por muy poco su primera contienda presidencial. Rehusándose a admitir su derrota, se declaró el presidente legítimo de México. Anteriormente, en un discurso había arremetido contra las instituciones del gobierno mexicano, publica hoy The Wall Street Journal.“Aunque a mis contrincantes no les guste, que se vayan al diablo con sus instituciones”, gritó el canoso político a la entusiasmada multitud.Ahora el nacionalista de 64 años se encuentra a semanas de las elecciones en las cuales contiende por tercera ocasión por la Presidencia. Los sondeos lo colocan como el candidato a la cabeza, con indicios de una victoria aplastante. Dicha posibilidad ha dividido al país, aterrorizando a muchos de los principales empresarios de México y emocionando a numerosos mexicanos promedio que están hartos de la corrupción de la política regular, el lento crecimiento y la violencia por las nubes.De tomar López Obrador posesión como presidente —esta vez de verdad— no está complemente claro cuál hombre se presente. Muchos temen que se trate del apasionado activista social con veta autoritaria que divide al país en dos, lo que denomina “la mafia del poder” y “las personas buenas y honradas”. Otros tienen la esperanza de que sea el López Obrador que cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México probó ser un administrador práctico, uniendo esfuerzos con el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim a fin de reconstruir zonas habitacionales muy pobres.Para Estados Unidos se halla en juego casi tanto como para México. Durante los últimos 25 años, México se ha convertido en un estrecho aliado político y un crucial socio económico. La relación se ha mantenido inclusive durante los recientes desacuerdos en torno a la inmigración y el Tratado de Libre Comercio provocados por la belicosa postura de la administración Trump.Tal vez todo eso cambie si López Obrador se convierte en presidente.“López Obrador estará pensando primero en México”, dijo Andrew Selee, autor de Fronteras que Desaparecen, un libro sobre la relación entre México y Estados Unidos. “A diferencia de los gobiernos mexicanos recientes, los cuales consideraban a Estados Unidos un gran factor para el futuro económico de México, él no le ve a Estados Unidos ningún papel mayor en la economía mexicana en los próximos años”.Durante la campaña, López Obrador ha manifestado que trataría al presidente Trump con “cautela y respeto”. Los dos hombres comparten bastante: ambos tienen un don para la mercadotecnia y como nacionalistas económicos con instinto para dar vuelcos a las convenciones políticas. López Obrador ha coincidido con el presidente estadounidense en que con el nuevo TLC deben aumentarse los salarios de los trabajadores mexicanos.López Obrador además ha prometido que si Trump continúa menospreciando a México él responderá igual —prometiendo incluso embarcarse por Twitter en una guerrilla con el mandatario de Estados Unidos—. En lo que fueron sus comentarios más fuertes respecto al presidente estadounidense, el año pasado López Obrador dijo en un discurso en Los Ángeles que la retórica antiinmigrante de Trump era racista, xenofóbica y “neofascista”.Antes de buscar la Presidencia, López Obrador se caracterizó por organizar movilizaciones masivas y por sus confrontaciones.Ahora, promete la “Cuarta Transformación” de México, la cual, según asegura, pondrá fin a la “prolongada noche oscura del neoliberalismo” –en referencia a los decenios desde que México privatizó la mayoría de las compañías estatales. López Obrador considera su llegada al poder la culminación de la épica historia mexicana de lucha contra las élites del poder que han mantenido a millones de personas en la pobreza.“Vivimos en una república falsa”, dice a menudo durante sus mítines alrededor del país.A pesar de su aparente austeridad personal, muchos temen que López Obrador quiera retomar la economía dirigida por el Estado que el PRI adoptó durante el Siglo XX, cuando el Gobierno dio a poderosos grupos de interés el control de sectores claves de la economía. López Obrador ha prometido cancelar la reciente reforma educativa mexicana, con la cual se intentó poner orden en el poderoso sindicato magisterial estableciendo exámenes basados en los méritos.Los inversionistas extranjeros están nerviosos por los planes que López Obrador tiene de reconsiderar la apertura mexicana a la inversión privada en la industria petrolera. También les preocupan sus amenazas de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, actualmente en construcción.Dicho discurso a muchos mexicanos les recuerda al presidente Luis Echeverría, quien gobernó México en los años 70. Echeverría combinó políticas para sustituir las importaciones, gasto gubernamental muy elevado y retórica socialista. La historia terminó mal: la inflación se fue por las nubles y el peso se devaluó por primera vez en 22 años.López Obrador se ha referido a menudo a sí mismo en términos religiosos, incluyendo metáforas bíblicas en sus discursos. Con frecuencia se dice perseguido, sin evitar mencionar públicamente a los presuntos conspiradores.El político también ha dicho confiar poco en los nacientes grupos mexicanos de activismo sin fines de lucro que muchas veces encabezan la lucha contra la corrupción gubernamental y la falta de transparencia.El historiador mexicano Enrique Krauze, quien alguna vez escribió que López Obrador era un “mesías tropical”, dijo en entrevista: “no sé si el Congreso, la Suprema Corte y las instituciones independientes de México como el Banco Central y los medios puedan resistir el poder personal de López Obrador”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.