Pide Karime amparo contra su captura

Ciudad de México– Karime Macías Tubilla presentó ayer un amparo en contra de la orden de aprehensión librada en su contra por un presunto fraude de por lo menos 112 millones de pesos durante su gestión como presidenta del DIF en Veracruz.Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, negó a Macías la suspensión de plano contra la orden de captura, al estimar que este mandato no es un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento legal.Según la lista de acuerdos, en el amparo 454/2018, la esposa de Javier Duarte pidió la protección de la justicia contra cualquier citatorio, orden de comparecencia, de aprehensión o de detención provisional con fines de extradición.No obstante, el juez requirió hoy a los abogados de la evadida de la justicia para que precisen en forma concreta cuáles son los juzgados y distritos judiciales de Veracruz a los que deben pedirse informes, con el propósito de dilucidar cuál de ellos instruyó la captura de Macías.Otra cuestión que el juzgador pidió aclarar a los litigantes son las denominaciones de las corporaciones a las que señala como las probables responsables de tener la tarea de detener a la imputada, en particular a la Policía de Investigación o Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave."La manera en que las plasma hace referencia a toda una institución y no a una autoridad en particular", señala el juez.Macías se encuentra en Londres desde hace más de un año, pues incluso visitó a Duarte antes de que fuera detenido en Guatemala.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.