Ciudad de México— El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ofreció que si gana la elección del próximo 1 de julio, durante su gobierno se acabarán los altos sueldos para funcionarios públicos y ese dinero se destinará para reactivar el campo en México que ha estado abandonado desde hace muchos años, publicó El Universal.Durante un mitin realizado en el municipio mexiquense de Amecameca, criticó el salario de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), senadores y diputados federales.Los magistrados, dijo, obtienen mensualmente 650 mil pesos, los senadores 500 mil pesos y los legisladores federales 400 mil pesos mensuales.En su intervención, anticipó que de obtener el triunfo en las urnas su administración será humilde, sin lujos y no habrá sueldos cuantiosos para los funcionarios públicos como ha sucedido en gestiones anteriores y en la actual.Los artesanos de este lugar recibieron al candidato presidencial con la silla que tiene el escudo nacional; aseguró que se la llevará para Palacio NacionalPrometió que bajará el salario de los de “arriba”, porque aumentará el sueldo de los de “abajo”.“Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías los soldados los que trabajan al servicio del Estado y también el jornal para los campesinos. Habrá justicia laboral porque ahora el salario no alcanza para lo necesario”, dijo.Reiteró que pondrá el ejemplo y cuando sea presidente ganará menos de la mitad de lo que gana actualmente el mandatario Enrique Peña Nieto. Afirmó que no le importa lo material y que no lucha por el poder porque siempre ha vivido humildemente.El abanderado de la coalición conformada por Morena-PT-PES, propuso que lo que se ahorre con la disminución de los sueldos de la alta burocracia se asignará al campo mexicano, que ha bajado su productividad por la corrupción que existe en los ámbitos de gobierno y empresarial.“Por eso vamos a regresar al campo y se va a apoyar a los productores, van a haber precios de garantía para los productos del campo, no será como ahora que se les paga 3 mil 500, cuando mucho 4 mil pesos la tonelada de maíz, cada vez menos se le paga, va a haber una compensación, un subsidio a todos los productores, como lo hacen los gobiernos de otras partes del mundo que apoyan a sus productores”, dijo.Lamentó que el maíz, originario de México, se tenga que importar cada año más de 14 mil toneladas para el consumo de los habitantes.“México es el país que más compra en el mundo porque se abandonó el campo”. Además del maíz se tiene que comprar frijol, arroz, carne de cerdo, leche, madera porque los políticos obtienen comisiones por los “moches” que reciben por esas transacciones.López Obrador expuso que la gente no puede salir de la pobreza porque el gobierno está al servicio de una minoría rapaz, de un pequeño grupo.

