Las empresas mexicanas Herdez y Grupo Vasconia mostraron su preocupación ante cualquier giro que se pueda presentar en la economía del país tras las elecciones del 1 de julio, señala un cable de la agencia Notimex.En una carta firmada por el director general de Grupo Herdez, Héctor Hernández Pons Torres, que habría dirigido a sus colaboradores, se menciona que en la medida que estén mejor preparados para afrontar cualquier giro que se pueda presentar en la economía del país, como consecuencia de las próximas elecciones, o que provenga del exterior, podrán proteger a la empresa.“En estos 104 años que tiene Grupo Herdez de existir, hemos pasado por muchas situaciones adversas y de alguna u otra forma hemos salido adelante, aunque no sin sufrir daño económico que nos limitara la posibilidad de crecer y generar más bienestar”.En el documento, se dice que una de las épocas que más perjudicó a la firma fue la que se vivió con los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, donde hubo devaluaciones importantes del peso, inflación de hasta 90 por ciento, control de cambios, precios controlados y nacionalización de la banca y de algunas industrias.Asimismo, se expone que con el control de cambios, se pone un límite de divisas que pueden adquirir, lo cual afecta entre otras cosas, la libertad y flexibilidad de la inversión; mientras que las nacionalizaciones alejan la inversión extranjera.“Así como me preocupa el bienestar de nuestra querida empresa, también me preocupa el de ustedes y de sus familias. Yo les sugiero que también tomen las medidas que ustedes consideren en su economía personal para amortiguar un posible deterioro a su patrimonio", afirma la misiva.Por separado, el presidente de Grupo Vasconia, José Ramón Elizondo, señaló en un video que es de la mayor importancia ejercer el voto de manera razonada y lograr que gane un candidato bien preparado, que preserve lo bueno alcanzado y que mantenga la vista al frente.“Todos estamos muy enojados con los políticos por la corrupción, por la impunidad, por la inseguridad, por los malos servicios, por la falta de oportunidades y todo ello puede nublar nuestro juicio y puede llevarnos a tomar un camino populista, que resulta muy atractivo para mucha gente, pero que ha probado ser equivocado y afectar gravemente a la población”.De acuerdo con el empresario, si bien son optimistas, también tienen la responsabilidad estar preparados por si, "desafortunadamente", el 1 de julio gana la opción populista con todas sus consecuencias.“Contra todos los deseos, hemos limitado contrataciones inversiones y gastos, pero sólo estamos actuando con cautela, buscando proteger la marcha en nuestra empresa y fuentes de trabajo, ese es nuestro compromiso desde hace más de 100 años”, anotó Elizondo.Asimismo, exhortó a las personas a cuidar sus ingresos, analizar y tomar decisiones para administrar de mejor manera sus recursos y sus ahorros, ya que podría tocar vivir tiempos complicados.

