Recluta CJNG exguerrilleros colombianos: gobernador de Jalisco

Guadalajara, México– El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha incorporado a sus filas exguerrilleros colombianos, confirmó el gobernador Aristóteles Sandoval."Tenemos informes desde hace cinco años (en los que) hemos señalado la articulación de este cártel con estrategia y sobre todo con inclusión de gente experta, no solamente de Colombia, sino de otras partes del mundo, gente que ha tenido práctica y sobre todo adiestramiento en el tema de guerrilla o inclusive militar, son los que han venido contratando para capacitar a su gente", sostuvo."En las detenciones que hemos hecho y sobre todo en los lugares que hemos intervenido, en los campamentos donde entrenan a esta gente, hemos encontrado por supuesto antecedentes de gente que viene de Colombia, exmilitares o exmarinos de otras partes del mundo, esta información fue entregada a PGR hace casi cuatro años".El mandatario llamó a no estereotipar a los colombianos, pues tan sólo en Guadalajara hay cerca de 15 mil, quienes trabajan o son turistas."Sí hay detenciones, hay involucramiento de criminales que vienen de Colombia, no todos, no hay que estereotipar a la gente, hay gente buena", expresó.Asimismo, desmintió que la Policía de Zapopan haya obstaculizado la detención de Rosalinda 'N', esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", quien es identificado como el líder del CJNG.Respecto a la asistencia de militares en centros comerciales, el Ejecutivo rechazó que hubiera detenidos. Incluso, afirmó que su presencia será constante por los operativos que se realizan en conjunto, esto derivado del programa Escudo Titán."Así van a estar viendo ustedes operaciones en la Ciudad, sobre todo de vigilancia", añadió.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.