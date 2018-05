Advierte empresario contra populismo

Ciudad de México— Germán Larrea, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de Grupo México, advirtió a sus empleados, colaboradores y accionistas de los riesgos para el país en caso de que gane en las próximas elecciones un modelo “populista”, que indirectamente ligó al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.En una carta dirigida a sus trabajadores, Larrea pidió a sus 50 mil trabajadores pensar su voto y analizar las propuestas de los candidatos a la presidencia del país, ya que existe preocupación por temas de estatización de empresas y derogación de reformas, así como las acusaciones de corrupción de parte del candidato de Morena contra la compañía, publicó El Universal.El periódico contactó a Grupo México y su agencia de relaciones públicas confirmó la veracidad de la carta.“Salgamos libremente a votar con inteligencia y no con el enojo que hoy todos compartimos. Nuestro país requiere de un voto razonado, inteligente y a conciencia, del México que queremos para nuestras familias y nuestros hijos”, dice un fragmento de la carta membretada, con firma, así como el nombre y cargo de Larrea.En tanto, Andrés Manuel López Obrador lanzó una andanada en contra de Larrea, a quien señaló de traficante de influencias y de tener mucho dinero pero poco corazón.En un mitin en la Plaza Cívica 18 de marzo, respondió a una carta que el empresario minero envío a sus colaboradores, inversionistas y trabajadores, advirtiéndoles sobre el riesgo de un gobierno populista.“Quiero enviar un mensaje a Germán Larrea, dueño de Grupo México, porque escribió una carta para sus trabajadores, diciéndoles que tengan cuidado, que no vayan a equivocarse, que no vayan a votar por nosotros”, señaló.“Comprendo su preocupación porque Germán Larrea ha sido de los empresarios predilectos de todo este periodo neoliberal, un empresario y también un gran traficante de influencias, es el segundo hombre más rico de México”, expresó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.