INE solicita a PGR investigar por lavado a 'El Bronco'

Ciudad de México– El Instituto Nacional Electoral (INE) dio vista a la Unidad Especializada en Investigación de lavado de dinero de la Procuraduría General de la República (PGR) por posible malversación de recursos públicos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el financiamiento de Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco".Las irregularidades, que involucran un monto de 13.6 millones de pesos, entre recursos privados y públicos, se habrían cometido durante la etapa de captación de firmas de apoyo a la candidatura independiente y a través de tres modalidades de triangulación de recursos.El Consejo General del INE aprobó sancionar con 739 mil pesos a "El Bronco" por las anomalías detectadas, pero además ordenó una investigación adicional sobre 11 millones de pesos más que, se presume, formaron parte de un "entramado de depósitos" realizados por 59 supuestos simpatizantes a favor del hoy candidato independiente.La vista a la Unidad especializada de la PGR al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Contraloría de Nuevo León se tomó con la advertencia de que el INE "no pretende hacer política o incidir en la política", advirtió el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova.Las resoluciones "responden única y exclusivamente a los tiempos procesales. Esto es cuando ya existe información suficiente para presentar conclusiones", sostuvo.Niega señalamientos. Rodríguez Calderón rechazó que haya triangulado recursos para fondear su campaña y dijo que, en cuanto se le notifique, acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a impugnar la multa.No obstante, reconoció que para cumplir con la Ley Electoral, que prohíbe a las personas morales hacer aportaciones a campañas, él sacó de una de sus empresas 280 mil pesos y después los depositó a su cuenta personal, de donde se transfirieron a la asociación en la que se concentran los recursos para su campaña.El candidato se autodefine como "un perseguido" por la autoridad electoral porque "quizá le caí gordo a los consejeros electorales por decir las cosas, pero no entiendo cuál sea la razón, porque los recursos son privados, no públicos".Detalle del entramado. La decisión del INE se tomó al resolver tres procedimientos en materia de fiscalización del periodo de captación de firmas en pro de Rodríguez Calderón, en el que se detectó que empresas mercantiles que por ley tienen prohibido financiar actividades políticas dieron 4. 4 millones de pesos disfrazados de aportaciones de simpatizantes.El modus operandi consistió en que días antes de hacer los donativos, los aportantes recibieron el recurso de parte de las empresas involucradas, con las que no tenían relación laboral ni profesional que justificara los depósitos.Algunas de las empresas involucradas, como Comercializadora Zelcy y Dyjoma, son fantasma, sin bienes muebles e inmuebles, por lo que el origen lícito de los recursos aportados a "El Bronco" está en duda, de ahí que se notifique a la PGR. Además de que las empresas Grupo Comercial Gutren, Attar y Piserra Construcciones fondearon los pagos a mil 35 personas que fueron auxiliares de "El Bronco" vía tarjetas "saldazo" de Oxxo por un total de 6 millones 630 mil pesos.El tercer esquema consistió en que 652 servidores públicos de 29 dependencias del gobierno de Nuevo León reunieron firmas en horas y días hábiles, aportación en especie valuada en 2 millones 608 mil pesos. Así, en total, los recursos irregularmente obtenidos ascendieron a 13.6 millones de pesos y dado que este lunes no estuvo presente Javier Náñez Pro, representante del candidato independiente ante el INE, no hubo argumentos en su defensa.En la trama financiera destacaron los consejeros, habría participación del mismo Rodríguez Calderón, no sólo en su calidad de aspirante, sino como gobernador, pues en noviembre recibió en su cuenta 1.1 millones de pesos de la empresa Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios, y de ahí aportó 240 mil pesos a su Asociación Civil Viva la Independencia.Por esto el INE iniciará un procedimiento en la Unidad Técnica de lo Contencioso para turnarlo a resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral de la Federación, por lo que por ahora no se consideró procedente dar vista al Congreso para un eventual juicio político.Por la mañana de este lunes, el equipo jurídico del candidato independiente a la Presidencia presentó ante la FEPADE una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por el funcionamiento irregular de la aplicación del INE para recabar firmas.Juan Morales, apoderado legal del candidato, explicó que las inconsistencias de dicha herramienta no son atribuibles a Rodríguez Calderón, sino que el instrumento tiene fallas de origen.