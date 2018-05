Respaldan pobladores de Tepalcatepec al 'Abuelo'

México.- Pobladores de Tepalcatepec, Michoacán, se reunieron este lunes para deliberar medidas contra otras posibles detenciones como la de Juan José Farías "El Abuelo", a quien las autoridades vinculan con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).En las instalaciones de la unión ganadera municipal, los participantes se reunieron después de las 16:00 horas con playeras blancas, pancartas y gritos de apoyo para "El Abuelo".Un hombre al micrófono describió la acción del Gobierno Federal como una respuesta a que ellos, a través de su policía comunitaria, no permiten ser robados por nadie."¿Cómo es posible?, ¿qué vamos a hacer si otra vuelta el Gobierno vuelve a tratar de agredir a nuestros hermanos mismos?", dijo."Porque estoy seguro que va a querer venir de uno por uno."Ese es el verdadero coraje, que estemos unidos, porque quieren robarnos, quieren venir a hacer sus chingaderas", expresó.En su mensaje a la población presente, el mismo sujeto refirió que el hijo del ex líder de comunitarios no fue herido por los disparos que presuntamente provinieron de un helicóptero oficial."Afortunadamente y gracias a Dios no mataron a esa creaturita, hablo del bebé", expuso.Cada que terminaba una frase, en la explanada del lugar se escucharon gritos como "Abuelo, amigo, el pueblo está contigo", así como "Ni Gobierno ni malandros en Tepalcatepec".Los pobladores también marcharon por calles de la comunidad y portaron una manta con la leyenda "Por un Tepalcatepec libre y de paz".La detención de Farías Álvarez por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) provocó ayer el bloqueo de carreteras y la retención de elementos castrenses.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.