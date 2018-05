Velan cabeza de su hijo; ruegan hallar su cuerpo

Puebla— Alán Josué Bedolla, el joven cuya cabeza fue encontrada el pasado 24 de mayo en la Unidad Habitacional San Bartolo, fue visto por última vez con una joven la cual ni sus amigos ni su familia conocían.Su familia y allegados confirmaron que la cabeza encontrada en una jardinera de la zona habitacional coincidía con el joven de 23 años, por lo que iniciaron sus funerales y esperan aún a qué la Fiscalía General del Estado (FGE) realice las investigaciones para dar con el resto del cuerpo, publicó el portal SinEmbargo basado en información difundida por Periódico Central de Puebla."El jueves 17 de mayo fue el último día que supieron de él, después de que salió a una cita con esta joven que algunos identificaron como su más reciente novia, aunque aún no se identifica formalmente a la mujer. Según comentarios de sus amigos, la cabeza se encontraba severamente herida por lo que se cree que fue asesinado a golpes y después se le decapitó", agregó SinEmbargo.Los familiares indicaron que existe un trabajo exhaustivo para poder localizar el resto del cadáver, ya que no existieron coincidencias en los cuerpos localizados en el Servicio Médico Forense (Semefo).DESPIDEN A SU AMIGOLa historia ha conmovido no solo a los poblanos sino a muchos mexicanos. El funeral de Alán Josué inició el domingo 27 de mayo por la noche en los velatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el panteón de La Piedad en donde se congregó un amplio número de jóvenes cercanos al muchacho.Según relataron sus familiares, se encuentran a la espera de que la Fiscalía General del Estado (FGE) informe sobre el paradero del resto de su cuerpo, aunque se les concedió ya él acta de defunción para iniciar con el velorio del joven.Como PÁGINA NEGRA informó, Alán Josué Bedolla publicó por última vez una fotografía el miércoles 23 de mayo en su perfil de Facebook, en donde hizo alusión a que se tatuaría nuevamente, pero fue lo último que supieron sus amigos.En su perfil de la red social se presumía como un amante de los tatuajes y las motocicletas, e incluso aparecía montando una entre sus fotos principales.El joven, según sus amigos, se encontraba un poco alejado de ellos y había faltado al gimnasio que frecuentaba. Sin embargo, su velorio estuvo lleno de otros jóvenes de su edad.Entre ellos comentaron que salió por última vez con una chica a la que frecuentaba y de la que desconocen su identidad y paradero.EL HALLAZGODe acuerdo con SinEmbargo, según las primeras versiones, Alán fue asesinado el jueves 24 de mayo, después decapitado, y su cabeza abandonada en la jardinera localizada frente al edificio D 18.Como PÁGINA NEGRA informó, la noche del jueves el descubrimiento de la cabeza provocó una intensa movilización policiaca en la Unidad Habitacional San Bartolo, al sur de la ciudad de Puebla.El hallazgo ocurrió poco antes de la medianoche, cuando fue reportada una bolsa negra de basura en la Segunda Plaza de la Higuera en San Bartolo.Vecinos reportaron la bolsa y dijeron que podría tratarse de restos humanos, por lo cual comenzó una fuerte movilización. El resto del cadáver no fue encontrado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.