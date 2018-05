Llegan a PGR supuestas irregularidades de 'El Bronco'

Tras detectar posible malversación de recursos públicos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la etapa de captación de firmas en pro de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio vista a la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de procedencia ilícita de la Procuraduría General de la República (PGR), escribió El Universal.En sesión, el Consejo General del INE aprobó sancionar con 739 mil pesos a “El Bronco”, por la utilización de 13.7 millones de pesos de recursos irregularmente obtenidos para financiar sus actividades de captación de firmas, en por lo menos tres modalidades de triangulación de recursos.En la discusión, empero, se rechazó la propuesta del consejero José Roberto Ruiz Saldaña, de dar vista al Congreso de la Unión o al Congreso del estado de Nuevo León, para que se analice el eventual inicio de juicio político contra el ahora candidato presidencial independiente.Tampoco prosperó la propuesta de retirar la postulación, como lo demandó el partido Encuentro Social (PES) a través de su representante Berlín Rodríguez Soria.En cambio, la multa, la vista a la PGR y al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Contraloría de Nuevo León, se tomó con la advertencia de que el INE no actúa con fines políticos, “este Instituto con estos procedimientos no pretende hacer política o incidir en la política”, advirtió el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.“Todas las resoluciones que se presentan a este Consejo General, responden única y exclusivamente a los tiempos procesales. Esto es cuando ya existe información suficiente para presentar conclusiones”, sostuvo.La decisión se tomó al resolver tres procedimientos en materia de fiscalización abiertos con relación al periodo de octubre de 2017 a febrero de 2018, durante la etapa de recopilación de firmas en pro de Rodríguez Calderón para obtener la candidatura independiente.En las investigaciones se detectó que empresas mercantiles –que por ley tienen prohibido financiar actividades políticas partidos o candidatos- dieron 4. 4 millones de pesos disfrazados de “aportaciones” de simpatizantes.Entre esas empresas se detectaron algunas que son fantasma, sin bienes muebles e inmuebles y sin actividad productiva real, por lo que el origen lícito de una parte de los recursos está en duda y de ahí que se notifique a la PGR.Además de tres empresas mercantiles: Grupo Comercial Gutren, Attar y Piserra Construcciones fondearon los pagos vía tarjetas “Saldazo” de Oxxo realizados a mil 35 personas registradas como auxiliares de "El Bronco", con un total de 6 millones 630 mil pesos.El tercer esquema consistió en que 652 servidores públicos de 29 dependencias del gobierno de Nuevo León reunieron firmas en horas y días hábiles, lo que fue considerado aportación en especie para la que se estableció una valuación de 2 millones 608 mil pesos, a razón de 4 mil pesos por persona.Así. en total los recursos irregularmente obtenidos ascendieron a 13.7 millones de pesos.En la trama financiera, destacaron, habría participación del mismo Rodríguez Calderón, no sólo en su calidad de aspirante, sino gobernador con licencia, pues recibió en su cuenta dos depósitos de la empresa “Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios” en total 1.1 millón de pesos y de ahí “aportó” 240 mil pesos a su Asociación Civil Viva la Independencia.Dado que recibió esos recursos en noviembre, siendo aún gobernador se iniciará un procedimiento en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, mismo que integrará el expediente pero cuya resolución final quedará a cargo de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral de la Federación (TEPJF).Pese a las anomalías el INE impuso multa de 739 mil pesos al El Bronco pues la ley pone límites a las multas a personas físicas y el mandatario con licencia reportó que sus ingresos máximos son de 1.5 millones de pesos anuales..Con 10 votos en contra y uno a favor, se rechazó dar vista al Congreso de Nuevo León y al Congreso de la Unión en solicitud de juicio político al hoy mandatario con licencia, como lo propuso el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.Sin prejuzgar sobre la responsabilidad, “debiera considerarse por esa autoridad colegiada (el Congreso) si se acreditan violaciones graves a la Constitución incluso manejo indebido de fondos o recursos federales”, planteó.Empero, la consejera Pamela San Martín explicó que primero tendrá que acreditarse la responsabilidad de "El Bronco", y eso tocara resolverlo a la Sala Regional Especializada.También se rechazó la petición del representante del PES ante el INE, Berlín Rodríguez, quien pidió la cancelación del registro del candidato presidencial, al acreditarse la gravedad de las irregularidades.De la discusión se ausentó Javier Náñez Pro, representante del candidato presidencial independiente ante el INE.

