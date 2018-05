Se disputan narcos la CDMX: Segob

Ciudad de México— El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, admitió ayer que las ejecuciones en la CDMX han ido al alza a consecuencia de la disputa de territorios por parte de organizaciones delictivas.“Las ejecuciones en la Ciudad de México sí han ido en aumento, y se ha actuado en coordinación con las fuerzas policiales de la propia Ciudad, particularmente en Tláhuac, en el desmembramiento de la principal organización criminal dedicada a narcomenudeo y comandada por una persona cuyo alias era ‘El Ojos’”, indicó.“Seguiremos teniendo que trabajar mucho más en conjunto, y desde luego hay una disputa de organizaciones criminales por plazas”.Reforma publicó ayer que, con el sello del narco, al menos 123 personas han sido ejecutadas en la capital del país en lo que va del año.En los primeros 24 días de mayo sumaron 39 casos, siendo el mes con el mayor número de narcoasesinatos.Cuestionado sobre la presencia de cárteles del narcotráfico en la CDMX, Navarrete Prida dijo que no entraría en esa polémica.“No estoy hablando de cárteles de la droga. No quisiera yo entrar en esa polémica (de) si existen o no, sino en el resultado, que tiene que ser detención de probables responsables vinculados a organizaciones delictivas”, comentó.El funcionario informó también ayer sobre la detención en Zapopan, Jalisco, de Gerardo Botello Rosales, jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guanajuato y Michoacán.La captura, reveló, permitió el aseguramiento de 270 kilogramos de cocaína en Tláhuac.“Lo que sabemos es que estaba vinculada probablemente al narcomenudeo. Tendrá que ser el debido proceso el que demuestre exactamente la forma o no que se vinculó esta droga concretamente a esta organización criminal”, expresó.Botello fue aprehendido como parte del operativo que permitió la detención de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio o Rubén Oseguera Cervantes, líder máximo del CJNG.

