Caen 4 huachicoleros con dos mil 500 litros de gasolina en Hidalgo

Ciudad de México– Cuatro presuntos ordeñadores de combustible fueron asegurados por elementos de seguridad pública en el municipio de Atotonilco de Tula, en dos intervenciones contra el delito de tráfico de hidrocarburo.De acuerdo con reportes oficiales, el primer aseguramiento se dio durante la madrugada del sábado, en la comunidad de La Cañada, donde fue detectada una camioneta que transitaba a exceso de velocidad y con las luces apagadas.Los efectivos interceptaron la unidad a la altura de la calle de terracería 16 de septiembre, detectando que en esta eran transportados dos contenedores que contenían alrededor de dos mil litros de gasolina.Al no acreditar la legal procedencia del hidrocarburo, fueron asegurados quienes se identificaron por sus iniciales como E. C. M. de 46 años, y J. C. C. M. de 39 años.En una segunda intervención, la mañana del sábado en la comunidad de Ocampo se detectó una camioneta Dodge, color negro, con placas de circulación MXF5576, la cual fue intervenida por circular a exceso de velocidad.Al inspeccionar la unidad, los elementos policiales localizaron garrafones ocultos en la unidad, en los cuales eran transportados alrededor de 500 litros de gasolina.En el sitio se aseguró a quienes se identificaron por sus iniciales como G. E. R., de 49 años de y A. F. C. de 58 años.Durante 2017, según reporte de Pemex Hidalgo se ubicó como la cuarta entidad del país con el mayor número de tomas clandestinas con mil 64 perforaciones, detrás de Guanajuato, con mil 852; Puebla, con mil 443, y Tamaulipas, con mil 100.En el trimestre enero-marzo, Puebla se encuentra la primera posición tras hallarse 517 tomas, mientras que Hidalgo se ubica en el segundo lugar de incidencias con 455.

