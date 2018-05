Guadalajara, México– Luego de la detención de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", el Gobierno de Jalisco reforzó la seguridad previendo alguna reacción del crimen organizado.Así lo confirmó el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, quien -a través de redes sociales- aplaudió la acción del Gobierno federal al llevar a cabo esta captura."Luego del exitoso operativo de fuerzas de seguridad federales como parte de la estrategia #EscudoTitan en Jalisco, hemos reforzado la seguridad en todo el Estado, como medida preventiva ante cualquier posible reacción de grupos delictivos", escribió el Gobernador.De acuerdo con el mandatario estatal, hasta el momento no se han registrado hechos de violencia; sin embargo, el Estado se mantiene en coordinación con los Gobiernos federal y municipales para hacer frente a cualquier eventualidad."El reporte que me entrega la Mesa de Coordinación de Seguridad es que el Estado se mantiene en calma", puntualizó."Durante la madrugada no se registró ningún hecho violento como respuesta al operativo. Mantenemos acciones coordinadas con Federación y municipios para preservar el orden".Sandoval recordó que este mediodía la Secretaría de Gobernación dará información sobre detenciones, por lo que pidió hacer caso omiso a rumores y atender únicamente la información de cuentas oficiales y reportar situaciones anómalas al 911.Por su parte, el vocero estatal, Gonzalo Sánchez, aseguró que no se activó el Código Rojo en Jalisco y sólo se llevan a cabo medidas preventivas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.