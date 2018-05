Condena PAN ataque a equipo de su candidato

San Luis Potosí— Las dirigencias del PAN y de Movimiento Ciudadano (MC), condenaron el ataque a balazos a un grupo de colaboradores de su candidato a diputado del VI Distrito Local, Ricardo Villarreal, en donde un joven murió y tres activistas resultaron lesionados, publicó El Universal.Los dirigentes exigieron a la Fiscalía estatal que se investigue y se aclare a la brevedad la agresión a sus simpatizantes, ocurrida en los primeros minutos de este sábado en la colonia Viveros de Satélite, de esta ciudad.Los activistas agredidos estaban integrados al equipo de campaña del candidato de la coalición PAN-MC, Ricardo Villarreal, quien lamentó el ataque a su equipo.El candidato aseguró que sus colaboradores habían sido amenazados por gente de la zona.En el Comité Directivo Estatal del PAN, dirigentes y candidatos a diversos cargos, exigieron al Gobierno del Estado garantizar la seguridad del proceso electoral.Pidieron una investigación “porque no se descarta que el ataque a los brigadistas tenga relación con el proceso electoral”.El fallecido fue identificado como José Antonio, de 29 años de edad.El presidente estatal de Acción Nacional, Xavier Azuara Zuñiga, no descartó que estos hechos estén vinculados con las campañas electorales y pidió que se actúe con firmeza.El líder estatal de Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos, exigió que el gobierno responda a los potosinos, que instruya a la Secretaría de Seguridad Pública para que actúen en consecuencia a los hechos de inseguridad que atañen al estado. “Exigimos que las autoridades den resultados a la mayor brevedad posible”, puntualizó.De acuerdo a investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), un grupo de personas simpatizantes al candidato, se encontraba en el exterior del domicilio cuando una camioneta pasó por el lugar y desde el interior de la unidad les dispararon.El fiscal especializado en materia de Delitos Electorales, señaló que el ataque que sufrieron la noche de viernes y la madrugada de hoy varias personas en las colonias Rivas Guillén y Viveros de Satélite, no están relacionados con el proceso electoral.En conjunto con Aarón Edmundo Castro Sánchez, subprocurador de Procedimientos Jurisdiccionales de la PGJE, el fiscal electoral destacó que los hechos son investigados por la Policía Ministerial del Estado (PME).Explicaron que el primer reporte lo recibieron alrededor de las 21:00 horas, donde se informaba que en la calle 16 de Septiembre, en la colonia Rivas Guillén, de Soledad de Graciano Sánchez, habían sido lesionadas dos personas y una más había perdido la vida a consecuencia de disparos de arma de fuego.El fallecido fue identificado como un hombre de 38 años de edad y los lesionados cuentan con 29 y 39 años de edad, quienes fueron llevados a diferentes hospitales para su atención médica.Las primeras indagatorias arrojaron que varios sujetos armados llegaron hasta el lugar y les dispararon desde un vehículo, por lo que ya se recaban todos los datos de prueba para aportarlos a la carpeta de investigación.Otro hecho ocurrió alrededor de las 00:20 de este sábado, cuando se reportó a cuatro personas lesionadas por disparos de arma de fuego en la calle Hernán Cortés, de la colonia Viveros de Satélite, de San Luis Potosí, las cuales recibieron atención médica de manera inmediata.Uno de los lesionados murió por disparos en tórax y abdomen; mientras que los otros tres afectados se encuentran estables, pues sólo recibieron impactos de arma de fuego en las extremidades inferiores.Castro Sánchez señaló que según las investigaciones, hasta el momento ninguno de estos hechos tiene relación con alguna cuestión inherente al proceso electoral y aclaró que el segundo incidente no fue en la casa de campaña del candidato panista al VI Distrito Local.El fiscal electoral agregó que la PME ya indaga también si los dos hechos tienen relación entre sí, y serán investigados como delitos del fuero común, al descartar hasta el momento que tengan tintes políticos o electorales.Dos candidatos de diferentes partidos han solicitado medidas de protección, que han sido otorgadas a través de Seguridad Pública Estatal.

