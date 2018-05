Niegan amparo a 'El Licenciado'

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México negó el pasado jueves, al narcotraficante sinaloense Dámaso López Núñez, la solicitud de amparo que hizo alias “El Licenciado” contra el auto de vinculación a proceso que lo mantiene preso desde mayo de 2017, por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, publicó el semanario Zeta.De acuerdo con la publicación, la solicitud de amparo que hizo el sinaloense López Núñez fue para que no continuara el proceso que enfrenta ante Marcos Vargas Solano, juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México."Sin embargo, la resolución inapelable del Tribunal Colegiado confirmó el auto de vinculación contra “El Licenciado”, dictado por el juez Vargas Solano, el 10 de junio de 2017. Los abogados del capo sinaloense argumentaron que su detención fue ilegal", agregó Zeta.Además, los abogados de “El Licenciado” aseguraron que el auto de vinculación a proceso de López Núñez fue emitido mediante la valoración del acta de cateo, cuya ejecución fue ordenada en una carpeta de investigación distinta a la que lo llevó a proceso.Además, el Décimo Tribunal Colegiado confirmó la decisión del Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, de negar la protección a “El Licenciado” contra la supuesta incomunicación -porque no le permiten hablar con otros reos, ni con su familia, ni con su defensa-, y malos tratos que reclamó del director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 9 Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se encuentra preso.Sin embargo, los magistrados sí confirmaron el amparo para que en la celda de López Núñez en el Cefereso Número 9 se regule la luz durante las noches, o, le den un antifaz para que pueda dormir, debido a que “El Licenciado” se quejó de que la luz se encuentra prendida las 24 horas del día.El 2 de mayo de 2017 elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron en la colonia Anzures, de la delegación Miguel Hidalgo, a López Núñez, uno de los antiguos líderes del Cártel de Sinaloa, quien planeaba aliarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para disputar el liderazgo de la organización a los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.Al momento de su captura, López Núñez contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, expedida por el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, por delitos contra la salud y lavado de dinero.El pasado miércoles 26 de julio, Dámaso López Serrano, alias “Mini Lic”, se entregó a agentes de la Administración Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), en el cruce fronterizo de Calexico, California. Después, el 18 de agosto del 2017, Álvaro López Núñez, hermano de alias “El Licenciado”, fue arrestado por agentes de la DEA en la garita migratoria de Nogales, Sonora, cuando pretendía ingresar a Arizona, en Estados Unidos.Luego, el 1 de septiembre del año pasado, Álvaro López Núñez se presentó en la Corte de Distrito de San Diego, en donde se le fincan cargos por el tráfico de cientos de kilogramos de cocaína para el Cártel de Sinaloa. Allí, el sinaloense pidió asilo al Gobierno estadounidense, porque “su familia está siendo cazada y asesinada”, según lo apuntó su defensor público.El 22 de junio del 2017, fue encontrado el cuerpo sin vida de Luis Fernando Gaxiola Noriega, luego de haber sido plagiado. Era cuñado de “El Licenciado”, además de miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Asimismo, fungió como ex regidor de 2014 a 2016 en Culiacán y fue ex síndico municipal de Eldorado, en el período del 2011 al 2014.En mayo del año pasado, el diario Milenio, basado en fuentes del Gobierno Federal, aseguró que López Núñez está dispuesto a llegar a un “acuerdo” con Estados Unidos para que se le extradite “lo más pronto posible” a dicho país, debido a que tiene “temor” de ser asesinado en prisión en México.Según el rotativo, “El Licenciado” admitió en sus declaraciones ministeriales que sí existe una confrontación entre la facción que él lideraba con su hijo, alias “El Mini Lic”, con José Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “Los Chapitos”, como se conoce al grupo de los hijos del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.Sin embargo, negó que él o “El Mini Lic” hayan ordenado un ataque contra Ismael Zambada García, alias “El Mayo” y los hijos de “El Chapo”, el 4 de febrero pasado, en Sinaloa. Según las mismas fuentes gubernamentales citadas por Milenio, “El Licenciado” aseguró que todo fue un “invento”.Por otra parte, en una entrevista conseguida por el mismo rotativo con el propio López Núñez, éste afirmó que ni él ni su organización estuvieron detrás del secuestro de los dos hijos de “El Chapo” Guzmán en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco.

