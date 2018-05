Bebé asesinado por sicarios iba a ser bautizado hoy

Guadalajara— Hoy sería el bautizo de Tadeo, el bebé de 8 meses que murió el martes pasado a causa de las quemaduras que sufrió cuando dos sujetos armados incendiaron el camión en que viajaban él y su madre, publicó El Universal.Ella aún no sabe que él ya no está, sigue grave en un hospital de Guadalajara, sedada por el dolor que le provocan las quemaduras de segundo y tercer grado en el 90 por ciento del cuerpo.El lunes por la noche, Tadeo y su mamá regresaban del centro de Guadalajara en un camión de la ruta TUR, habían comprado lo necesario para su bautizo, no sabían del atentado contra el exfiscal Luis Carlos Nájera ni que las represalias del Cártel de Jalisco Nueva Generación por la captura de algunos de sus integrantes los afectaría directamente.En el camión varado sobre las avenidas Mariano Otero y Las Torres el humo y el fuego se propagaron violentamente, según el relato de dos sobrevivientes que aún se recuperan en el hospital, pronto reinó la confusión, nadie ayudaba a nadie e incluso hubo quien tuvo que romper los vidrios para escapar.Tadeo y su madre quedaron atrapados entre llamas, fueron los más afectados de las 9 personas que resultaron lesionadas esa noche; el pequeño aspiró humo ardiente y sus vías respiratorias no lo resistieron.Alexis es el padre de Tadeo y después de recoger su cuerpo la madrugada del miércoles, lo llevó a una funeraria para que sus familiares pudieran despedirlo.En una sola noche le cambiaron la vida, reclama el joven que intenta mantenerse fuerte porque su dolor no ha terminado: su esposa sigue grave y aunque el Gobierno de Jalisco ha realizado los trámites consulares correspondientes para trasladarla a una clínica especializada de Austin, en Texas, lo delicado de su salud impide el viaje.“¿Qué le voy a decir yo a mi señora, cómo le voy a explicar lo de nuestro hijo?”, se pregunta.

