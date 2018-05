Ciudad de México— Tras la polémica en torno al caso de la ex dirigente de la Policía Cominitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, postulada por Morena como candidata al Senado y sobre qujien reabrieron acusaciones de secuestro, son varios los políticos mexicanos que han logrado llegar al Congreso y obtener el amparo del fuero, no obstante de pesar contra ellos señalamientos de probables delitos, de acuerdo con El Universal.Aquí un recuento de algunos de los casos más polémicos, de políticos acusados de diversos delitos y que han sido postulados y ocupado algún espacio en el Congreso.En 2012 fue nombrado tesorero del Estado de Veracruz, razón por la cual en 2017, Jorge Winckler, Fiscal General de la entidad, solicitó su desafuero como diputado federal, por el presunto desvío de 23 mil 150 millones de pesos, durante la administración del ex gobernador, Javier Duarte.El 3 de octubre del año pasado, Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, presentó el dictamen final del caso Tarek que no daba pie al desafuero del legislador veracruzano.Actualmente se encuentra en el cargo.Miembro del Revolucionario Institucional, como tesorero en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y senador fue postulado por el PRI para llegar a la Cámara de Diputados en 2000.Sin embargo, meses después fue señalado como el principal operador del desvío de fondos públicos que otorgaba ese gremio a la campaña presidencial del PRI, caso conocido como Pemexgate, en el que se le acusó de peculado.Aunque se pidió su desafuero, la solicitud no prosiguió.Propuesto en 2009 como candidato a Diputado Federal del PRD por Michoacán, Julio César Godoy Toscano, fue acusado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de tener nexos con el cártel de la Familia Michoacana, por lo que se dictó una orden de aprehensión en su contra.Pese a estos señalamientos, en 2010, integrantes de su partido montaron una maniobra para burlar la seguridad e introducir a Godoy Toscano escondido en un vehículo para ingresar a San Lázaro y tomar protesta, lo que le daba inmunidad constitucional.Sin embargo, meses después, la sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó su desafuero.Actualmente, Godoy Toscano se encuentra prófugo de la justicia.En 2017, el ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Chihuahua durante la gestión de César Duarte, Antonio Tarín, se atrincheró en la Cámara de Diputados.Como diputado suplente, intentó asumir formalmente la curul que dejaba el fallecido legisador Carlos Hermosillo y así obtener fuero.Tarín fue detenido después en la Ciudad de México acusado de seis causas penales en su contra, incluido el delito de peculado agravado por el presunto desvío de 12 millones de pesos del erario público durante la administración de César Duarte.

