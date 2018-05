Nestora no debe llegar al Senado: Meade

Fresnillo— En los últimos días se han escuchado, con horror, historias de quienes fueron víctimas de Nestora Salgado, señaló José Antonio Meade.Ella, añadió, violentó a su comunidad, por ello no se le quiere ver en el Senado.“En los últimos días hemos escuchando con horror historias de quienes fueron víctimas de Nestora Salgado”, exclamó.El candidato de la coalición Todos por México, se refirió también al ex líder minero, Napoleón Gómez Urrutia.Arropado por mineros de Fresnillo, Meade Kuribreña señaló a Gómez Urrutia como aquél que le robó a su gremio; en el Senado, expuso, no se quiere a mineros deshonestos.“Y queremos desde ahorita decir: nuestro problema no es Napoleón, él le robó a los mineros; nuestro problema no es con Nestora, ella violentó a su comunidad; nuestro problema es con quien quiere hacer a Nestora y a Napoleón senadores de la República”, manifestó.Previo a Meade, la candidata al Senado, Claudia Anaya, se refirió a Nestora Salgado como un caso icónico y de vergüenza.“Una candidata de un partido político que tiene 3 procesos abiertos por 3 delitos graves, entre ellos el de secuestro”, dijo.Al hacer referencia a Gómez Urrutia, señaló que es una persona a la que no se le ha concluido su proceso penal.“Yo he escuchado a jueces decir que ante la duda prefieren dejar en libertad. Ante la duda y no habiendo concluido el proceso, Andrés Manuel no debió poner a Nestora en la lista”, apuntó la candidata.