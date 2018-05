Ciudad de México— Integrantes del Observatorio Eclesial y especialistas en religión criticaron que AMLO, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala violaron el Estado laico al reunirse en abril con Obispos católicos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).Neftalí Álvarez Pérez, de la organización República Laica, reprochó que los candidatos presidenciales no se han reunido con jerarcas de otras denominaciones religiosas."¿Con qué autoridad social o política el Episcopado jaló en privado a los candidatos? y ahora ¿por qué los candidatos, obedientemente, acuden a la reunión con los obispos?", dijo Pérez en entrevista.Al participar en el foro "¿Qué hacer frente a las elecciones 2018?, desafíos desde el Estado laico y los derechos humanos" Álvarez Pérez consideró como discriminación que los candidatos presidenciales se reunieron solamente con líderes católicos.También, criticó que los candidatos a diferentes puestos de elección popular, de todos los partidos políticos, se reúnen con líderes religiosos para legitimar sus candidaturas y buscar el voto católico o evangélico.Álvarez Pérez consideró como un error la propuesta del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador de invitar al Papa Francisco para que en diversos foros opine sobre la forma de reconstruir la paz en el País.Afirmó que Jorge Mario Bergoglio, como jefe del Estado Vaticano, no tiene por qué inmiscuirse en problemas internos de México y lo anterior podría considerarse como una violación a la soberanía nacional.En tanto, como figura eclesiástica, no puede opinar sobre problemas civiles de México."¿Cómo va a venir el líder del Vaticano, que no pone orden en su casa, donde existen cientos de pederastas y miles de niños y niñas violados, a opinar sobre asuntos de México?", cuestionó el activista.Asimismo, Álvarez consideró que el tabasqueño usa la figura del Papa Francisco para ganar votos."Si Andrés Manuel quiere un líder religioso ¿cuántos líderes religiosos, que sí tienen derechos a opinar, existen en México?", afirmó.En tanto, Gabriela Juárez, del Observatorio Eclesial, aseguró que uno de los desafíos en este proceso electoral es no dejar que una Iglesia hegemónica, como la católica, induzca el voto a favor de un candidato que concuerde con su agenda moral.Y expuso que la coalición Juntos Haremos Historia y en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tienen el reto de evitar que el Partido Encuentro Social (PES), que dirige Hugo Erick Flores, imponga su agenda moral en esta contienda.

