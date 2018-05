Llegan familiares de mujeres desaparecidas a CDMX

Familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas llegaron a la Ciudad de México en la “Caravana de la Realidad del Norte” para reunirse con autoridades y realizar acciones para exigir justicia por los feminicidios, publicó Milenio.En una conferencia de prensa, señalaron que el gobierno de Chihuahua ha dejado de lado las investigaciones y dieron a conocer que formarán una base de datos de la mano de derechos humanos estatales con el fin de buscar a sus hijas en campo y no solo a través de un reporte, como lo hacen actualmente las autoridades.Añadieron que autoridades tienen una falta de sensibilidad e incapacidad para dar seguimiento a las investigaciones e indagatorias en los casos de desaparición.David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia, informó que la Caravana salió el 19 de mayo de Ciudad Juárez y estará en la Ciudad de México hasta el día 26 para participar en la marcha de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el Hemiciclo a Juárez.Peña dio a conocer que no se ha establecido una agenda de trabajo con las comisiones de derechos humanos estatales y es por ello que se pretende integrar una comisión de búsqueda para que todas las fichas de desaparición se difundan en todos los estados."Al gobierno no se le perdió nada, no perdieron a nadie pero nosotros seguimos siendo madres. Hoy, soy una madre que viene en esta Caravana para poder difundir lo de mi hija porque nuestra economía no nos da. ¡Por favor, ayúdennos!", dijo en conferencia una de las madres de mujeres desaparecidas.El abogado comentó que esta acción se implementó en las comisiones de Morelos, Estado de México Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Durango y Coahuila por casos de mujeres desaparecidas, sin embargo, reconoció que no es posible cubrir todo el país."No lo queremos hacer de manera oficiosa como lo hace la autoridad: envía un oficio, le pega la foto y dice "búscala", eso no tiene resultado, lo que queremos es que sea una búsqueda real in situ es visitar lugares en donde podrían estar algunas niñas y mujeres que se encuentran desaparecidas".