Lo que faltaba: venden videos para adultos de 7 candidatas

Ciudad de México— Con la promesa de tener las imágenes de "las candidatas más bonitas y buenas” que participan en el proceso electoral en México, en internet se oferta por 100 pesos un álbum de fotos extraídas de las redes sociales de siete aspirantes de diferentes fuerzas políticas, incluso de una de ellas hay un video que se ofrece como pornográfico, publicó El Universal.En un portal de ventas por internet un sujeto informa que cuando se hace el depósito por 100 pesos, él enviará por e-mail la ligas donde podrás descargar las fotografías y video; además asegura que la compra “está 100% garantizada”.De acuerdo con la investigación de El Universal, al pedirle al usuario, localizado en Mier, Tamaulipas, que detalle el tipo de fotos y videos que vende, éste informa que "es un video XXX de una de las candidatas que dura 50 segundos, los demás son fotos normales de campaña, fotos en trajes de baño sexys”.Consultadas al respecto, al menos una de las candidatas dijo que analiza interponer una demanda contra la persona que sustrajo las imágenes con propósitos comerciales.En el portal web se indica que si un comprador no puede pagar al instante los 100 pesos que se solicita, existe la facilidad de hacer 12 pagos por nueve pesos con 88 centavos.El Universal compró el álbum de fotos y comprobó que se tratan de ocho archivos que contienen imágenes que las candidatas han subido a Facebook, Instagram y Twitter; además, quien aparece en el video XXX es la modelo brasileña Jack Fernandez, musicalizado por la popular canción del spot de Movimiento Ciudadano que interpreta "Yuawi", el niño de origen huichol.Paola Garate, candidata a un escaño en el Congreso de Puebla, ofrecía, vía Whatsapp “su pack”, si los votantes le mandaban un mensaje al número 667-795-21-96. Cuando las personas escribían a ese número y se lo pedían, respondía que claro que lo enviaría, pero sería su álbum de propuestas de campaña.Esto generó varias criticas por parte de personas que calificaron como una campaña misógina y que cosificaba a las mujeres, por lo que la candidata suspendió esta estrategia.En un video difundido en su cuenta de Facebook el pasado 14 de mayo, la candidata informó que había decidido retirar la publicación y afirmó “quisimos hacerlo con una estrategia diferente, rompiendo con los esquemas tradicionales de hacer campaña, ofreciendo el pack, que significa la serie de propuestas que tenemos y buscábamos que estas propuestas llegara a los jóvenes que han dejado de trabajar en la política. Sin embargo ofrezco disculpas para quienes lo interpretaron de una manera diferente, jamas ha sido nuestra intención ofender ni denigrar a nadie y tampoco que se nos juzgara tan severamente con comentarios tan duros como los que he estado recibiendo, que ofenden a mi persona y a mi familia, quienes me han inculcado valores”.En entrevista con El Gran Diario de México, Luisa Carmona, aspirante a diputada por Nueva Alianza en el distrito 5 en Morelos, aseguró que desconocía de la venta de imágenes de sus fotografías, pero afirmó que es algo a lo que se exponen por ser “figura pública y política”.“Me da risa, pero si lo analizamos están lucrando con mi imagen, es ahí donde está la molestia porque no estaba enterada. Creo que es algo que nos exponemos por ser figura pública y política, pero es como la piratería sería imposible acabar con esto”.La candidata, quien utiliza el hashtag #LuisaEslaBuena en su campaña, aseguró que analizará esta situación con su asesor jurídico “porque tengo que ver qué tipo de fotos están lucrando con mi imagen, si son muy personales o si son de mis redes sociales. Lo analizaré”.Agregó que ha recibido varios mensajes de apoyo por parte de los electores de su distrito y a nivel internacional,”donde me dicen que le eche ganas, que voy a ganar. Ha sido un éxito la campaña, por ejemplo, tengo 2 mil mensajes que no he abierto en mi Facebook, tengo más en mis demás redes sociales”.

