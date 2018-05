Representantes del Consejo Nacional de la Abogacía hicieron un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los partidos políticos revisar los antecedentes de todos sus candidatos, a raíz del caso de Nestora Salgado, aspirante al Senado por Morena, publicó El Universal.“No simulemos con que vamos a desaparecer la corrupción y quitar el fuero, hagamos desde un principio las cosas bien, no demos fuero a alguien cuestionado y no criminalicemos a las víctimas”, indicó su presidente, Jorge Ricardo García Villalobos.Acompañado de Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero, en conferencia de prensa, García Blanco negó interés político en el asunto, pero sostuvo que debe prevalecer el estado de derecho, pese a que se esté llevando a cabo el proceso electoral.“No estamos a favor de un candidato o de otro, simplemente ponemos los hechos sobre la mesa para que la sociedad conozca las consecuencias que puede haber en caso de que llegue una persona así al Senado, esto significa corrupción e impunidad”, puntualizó.Libertad a cambio de cobros, maltratos, trabajos forzados, incluso tocamientos, fueron algunos de los supuestos delitos cometidos por integrantes de la policía comunitaria en el estado de Guerrero, a cargo de Nestora Salgado, a decir de Blanco.El exfiscal agregó que más de 50 personas avisaron haber sufrido este tipo de violaciones a sus derechos humanos, pero no todas denunciaron de manera formal ante el Ministerio Público, por ser menores de edad.“La jurisdicción indígena y la autonomía de los pueblos tiene límites, como la no contravención de la Constitución Política y el respeto a los derechos humanos. En los casos investigados, no se tuvo conocimiento de denuncias o querellas contra las personas privadas de su libertad, por el movimiento encabezado por Nestora Salgado”, indicó Blanco.Actualmente son tres las apelaciones que se mantienen abiertas en contra de la candidata de Morena. "No por tener un conflicto personal con el partido, pero estamos a tiempo de investigarlos a todos y no darles el privilegio del fuero", anotaron.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.