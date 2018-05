Ciudad de México— Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, rechazó la petición del PAN de reimprimir las boletas para la elección presidencial sin el nombre de Margarita Zavala, por considerar que pone en riesgo la elección.El político tabasqueño calificó de irracional y absurdo el planteamiento del Partido Acción Nacional (PAN)."No estoy de acuerdo, la verdad es que eso se me hace un absurdo, es algo irracional completamente, por qué no lo vieron antes", dijo."No es posible que se hagan de nuevo las boletas, porque se pone en riesgo la elección, porque ya no les daría tiempo de distribuir todas las boletas".López Obrador consideró que el planteamiento no tiene viabilidad, ya que tiene información de que dio inicio el voto en el extranjero."Ya están votando en el extranjero con las boletas que ya se imprimieron, les digo porque me están mandando a decir, me están mandando avisar nuestros paisanos, que ya están votando en el extranjero con esas boletas", aseguró."Entonces ¿cómo cambiar todas las boletas?, no es nada más lo que costaría, que no es poca cosa, son 50 millones de pesos, sino iniciar toda la elaboración de boletas, la distribución de boletas".Entrevistado luego de encabezar un mitin en explanada central de la Delegación Tlalpan, López Obrador sostuvo que no hay tiempo para una reimpresión."Ya estamos a 37 días de la elección y la papelería electoral siempre tiene que estar cuando menos semana antes en las secciones electorales", afirmó.López Obrador confió en que el Tribunal Electoral rechace la petición de Acción Nacional y llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a iniciar una campaña en tiempos oficiales para dejar en claro quiénes son los cuatro candidatos que están en la contienda."Que el Tribunal tampoco vaya a decir que si se hagan de nuevo las boletas porque va a ser un problema", expresó mientras levantaba las cejas y se tocaba el cabello.El candidato manifestó que la propuesta del PAN es una estrategia ante la caída de su candidato, Ricardo Anaya."Todo esto lo está haciendo el PAN porque están muy nerviosos, muy desesperados, se está desfondando el PAN y su candidato no está resistiendo, se está cayendo el candidato del PAN, Anaya", dijo."Con decirles que ya volvió a empatarlo Meade en segundo lugar. En su desesperación quieren hacer eso, que es indebido".