Se cae alianza PRI-PVEM en Chiapas

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció que se separa de alianza con el PRI y NA para la gubernatura de Chiapas, que lleva como candidato al senador con licencia Roberto Albores Gleason, publicó El Universal.En un comunicado, la dirigencia nacional del PVEM presumió que han sido “la primera fuerza” política en Chiapas durante las elecciones 2012 y 2015 y “hoy se refuerza”.“En este sentido, no es de extrañar que, tras un arduo análisis, ha decidido impulsar a un candidato militante de este Partido (PVEM) para competir por la gubernatura del estado, en el marco del proceso electoral 2018”, dice el escrito.Sostiene que en el PVEM no se aceptará “ninguna imposición”, ya que la militancia en Chiapas “tiene independencia y fuerza para elegir a la mejor opción, en ese sentido, se ha decidido que sea Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien represente a este instituto político como candidato a la gubernatura del estado, en las próximas elecciones”.Sostiene que el ex alcalde de la capital de Chiapas, Fernando Castellanos, “ha hecho una gran labor representando a este partido como alcalde de Tuxtla Gutiérrez y previamente, como diputado local; estamos seguros que dará su mayor esfuerzo para representar al pueblo chiapaneco y para ganar la elección”.Así, Fernando Castellanos será el abanderado de La Fuerza de Chiapas, integrada por el PVEM, Mover a Chiapas y Chiapas Unido.Con el registro del ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez, son cinco los aspirantes a la gubernatura: José Antonio Aguilar Bodegas, de la alianza Por Chiapas al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano); Rutilio Escandón Cadenas, de la coalición Morena, PT y Encuentro Social; Roberto Albores Gleason, abanderado del PRI y NA; y Jesús Orantes, quien va como candidato independiente.Antes de la media noche del martes, líderes del PVEM, Mover a Chiapas y Chiapas Unido presentaron ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) la solicitud de candidatura común por tres partidos.En 2012, el PVEM y el PRI representados por Manuel Velasco para la gubernatura consiguieron un millón 343 mil 980 votos; en 2015, el Partido Verde Ecologista de México ganó 24 diputaciones, en alianza con el PRI, NA y Chiapas Unido.PRI no fue notificado. La noche de ayer, el dirigente del PRI en el estado, Julián Nazar Morales, dijo que no les había llegado la notificación oficial del retiro del PVEM de la candidatura para el gobierno de Chiapas, que encabeza Albores Gleason.

