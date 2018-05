Maestra sufre brutal golpiza a manos de madre de familia

Monclova— Pérdida de audición del oído izquierdo, pómulo fracturado, así como lesiones graves en el rostro y cráneo fue el resultado de una golpiza que recibió la maestra Ashley Villaseñor, de parte de una madre de familia del colegio María Montessori del municipio de Monclova, quien la agredió hace una semana, supuestamente por celos."El miércoles 16 de mayo fue Natasha Villarreal Águila a buscar a mi hija a mi negocio; no la encontró, pero yo no le vi ningún problema en decirle donde estaba; de hecho, se la pasé con mi celular", afirma Carolina González, madre de la maestra agredida. "Incluso le dije: 'déjame le hablo para comprobar que está en mi casa'; escuché cuando le dice: '¿Ashley, estás en tu casa?, voy a ir para allá', y Ashley dijo que sí".Tras obtener la ubicación de la maestra, la madre familia salió de prisa del establecimiento propiedad de Carolina González rumbo a la casa de Ashley, donde la cámara de seguridad del domicilio detecta el ingreso y salida de la madre de familia."Esta persona actuó con premeditación, alevosía y ventaja; ahora lo sabemos, hablaron en la sala de mi casa donde tenemos unos adornos que estuvo observando mientras tenían la charla, y fue con esos mismos adornos con los que la golpeó en el rostro", aseguró la mamá de la maestra agredida.Una esfera de cristal, de por lo menos cuatro kilogramos, fue el objeto con el que presuntamente Natasha agredió a la maestra, a quien acusa de tener una relación sentimental con su marido. Vecinos de la maestra fueron testigos de los gritos y las amenazas de muerte."La mujer nunca dejó de decir que la iba a matar; los vecinos escucharon los gritos de que la iban a matar y los gritos de auxilio de mi hija", mencionó la señora Carolina.La parte acusada no se ha referido a los hechos, incluso corre en redes sociales una imagen de un supuesto mensaje de la madre de familia a la maestra, donde le augura pronta recuperación para que se aclaren las calumnias que pesan sobre ambas. Natasha Villarreal obtuvo un amparo judicial para no comparecer ante las autoridades correspondientes por estas acusaciones.

