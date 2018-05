El coordinador del PT en el Senado, Manuel Bartlett Díaz, acusó al dirigente de los diputados de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, de incurrir en una difamación en su contra al decir que él es responsable de "la caída del sistema", en la elección de 1988, proceso en el que se declaró ganador de la Presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari.En el Senado, en el marco de los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso, el panista Marko Cortés, en declaraciones a los periodistas dijo que Bartlett Díaz es responsable de dicha "caída del sistema", y ante ello, el senador Bartlett Díaz, salió en su defensa y dijo que esos señalamientos son una difamación, de acuerdo con lo publicado por El Universal."Marko Cortés es un vulgar difamador y repite lo que ha dicho Ricardo Anaya, que me acusa para atacar a Andrés Manuel López Obrador", dijo el senador poblano.Señaló que ese señalamiento "es una gran mentira que inventó Diego Fernández de Cevallos; me difaman con el dicho que son causante de la caída del sistema, por lo cual ya demandé a Germán Martínez, y no pudo probarlo, y lo que es documentable es que los panistas estuvieron a favor del fraude que hubo".El hecho, agregó Barteltt Díaz, es que los panistas hicieron presidente a Salinas; garantizaron la votación a favor en el Colegio Electoral que calificó la elección, sin analizar los paquetes electorales, y después, con Calderón, quemaron las boletas.Sostuvo que "el PAN no quería que ganara Cuauhtémoc Cárdenas", y tuvieron interés en asociarse con Carlos Salinas de Gortari.

