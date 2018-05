El candidato de la alianza Todos por México (PRI, Verde y Panal), José Antonio Meade, reiteró que sobre la conciencia de su adversario, Andrés Manuel López Obrador, va a recaer el llevar una persona con los antecedentes de Nestora Salgado a la más alta tribuna del Poder Legislativo, publicó El Universal.Explicó que en México muchas personas han sido víctimas, y exigió a las autoridades correspondientes que se haga justicia, pues “me parece imperdonable que Andrés Manuel López Obrador se ponga de lado de los criminales, al pretender realizar un gran acuerdo con la delincuencia al que llama ‘amnistía’ y otorgarle una senaduría plurinominal en Morena a Nestora Salgado, una persona que fue acusada de delitos graves y que, por fallas de un debido proceso, quedó absuelta hasta en tanto los tribunales de apelación resuelvan de manera definitiva”.En un pronunciamiento, Meade aseguró que está del lado de las víctimas y no de los criminales.“Mi postura es estar del lado de las víctimas, no de los criminales. Por ello, reitero que sobre la conciencia de Andrés Manuel López Obrador recaerá el llevar a una persona con estos antecedentes a la más alta tribuna del Poder Legislativo”, afirmó el aspirante a la Presidencia.Y aseguró que bajo su administración, en caso de llegar al cargo el próximo 1 de julio, las víctimas tendrán voz y no las defraudará.La candidata plurinominal de Morena al Senado, Nestora Salgado ofreció ayer una conferencia de prensa en la que informó que presentará este jueves una denuncia contra José Antonio Meade por difamación y ante la FEPADE por los señalamientos que hizo el domingo pasado en el segundo debate presidencial.En las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Salgado criticó las acusaciones que hizo el abanderado de la coalición Todos Por México y le pidió que renuncie y ofrezca una disculpa pública a los pueblos originarios por faltarles al respeto.“Una secuestradora que está libre por una falla en la policía,esto Andrés Manuel queda en tu conciencia”, sentenció el candidato presidencial José Antonio Meade a Andrés Manuel López Obrador durante el segundo debate presidencial realizado en Tijuana, Baja California.Explicó que el jueves acudirá con sus abogados a interponer una demanda civil contra Meade por daño moral, además de que acudirán ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por violencia política.La ex guardia comunitaria afirmó que esa noche, después de lo dicho por Meade, personas desconocidas tiraron balazos a la casa de su hija.

