Jalisco— El día de ayer murió Tadeo, el bebé de ocho meses de edad que sufrió quemaduras en su cuerpo cuando fue incendiado un camión del transporte público en las avenidas Mariano Otero y Las Torres en el municipio de Zapopan, durante los enfrentamientos del lunes.Las autoridades jaliscienses externaron su indignación por la muerte.Su madre sigue luchando por su vida, tiene el 90% de la superficie corporal quemada.De los 16 lesionados atendidos por quemaduras o impactos de bala, cuatro ya fueron dados de alta. Hay dos pacientes graves, su vida corre riesgo. Todos los pacientes están siendo atendidos en hospitales privados de tercer nivel que serán pagados por el gobierno estatal.“No vamos a escatimar en lo más mínimo en la atención de estas víctimas después de estos atentados”, afirmó Yannick Nordin Servin, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud de Jalisco.El escolta del secretario de Trabajo también lucha por sobrevivir.“Son lesiones por arma de fuego. El paciente tuvo lesiones en abdomen, cráneo y cara. Fue pasado a quirófano, salió favorablemente después de la cirugía y sigue evolucionando de una manera satisfactoria”, explicó Nordin Servin.En tanto se confirmó la muerte de uno de los agresores, víctima de un infarto.“Fuimos informados por los Hospitales Civiles y efectivamente uno de los detenidos falleció”, mencionó.Por otro lado, el exfiscal Luis Carlos Nájera reconoció a uno de los detenidos como integrante del comando armado que le disparó en avenida Chapultepec.En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Nájera indicó que se trataba un integrante de un grupo criminal “fragmentado en el estado”, en referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación.“El pleito interno en el Cártel Jalisco Nueva Generación. No sé si es del grupo original o del nuevo grupo que pelea la plaza. En casi 30 años de labor policial he desarrollado cierto instinto. Como secretario de Seguridad Pública y como fiscal, me tocó meter a la cárcel a muchas personas. Varias veces me tocaba ver a los detenidos, a uno de ellos sí lo identifiqué”, comentó.Los habitantes de Guadalajara, testigos de los hechos, intentan regresar a la tranquilidad cotidiana.“Lo único que hicimos fue el instinto, correr y escondernos y después el movimiento por todos lados y luego ya supimos que había habido balacera aquí… Normalmente está tranquilo, pero la verdad es que sale uno con miedo a la calle, temor a que te asalten, te pases y te toque a ti la balacera”, dijo Jonathan, habitante de Guadalajara.Por otro lado, en la carretera Tepatitlán-Arandas a la altura de la Capilla Milpillas, se registró un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y agentes federales.La Zona Metropolitana de Guadalajara continúa fuertemente vigilada por cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno.En el fraccionamiento privado de Bugambilias, en el municipio de Zapopan, fue asegurada una finca en la calle Mapache, que fungía como casa de seguridad y de donde fueron rescatadas cuatro personas que dijeron haber sufrido la privación ilegal de su libertad. También se aseguraron armas de fuego.

