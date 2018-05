Tenía una vida casi perfecta y se suicida

El suicidio de una mujer en Puebla que realizaba una especialidad en el Hospital del Niño Poblano ha causado no solo dolor en la comunidad, sino sospechas de acoso laboral en el lugar donde trabajaba.Zyanya Estefanía Figueroa Becerril fue encontrada sin vida dentro de su departamento en Puebla el pasado miércoles 16 de mayo.Originaria de la Ciudad de México, la médico en pediatría se habría suicidado, según el medio local Periódico Central, luego de ser víctima de acoso laborar por parte de sus superiores.Zyanya se encontraba en Puebla haciendo su especialidad en el Hospital del Niño Poblano desde el año pasado.Según el sitio La Silla Rota, la mañana de aquel miércoles, Zyanya tendría guardia en el hospital, sin embargo, no llegó. Sus compañeros fueron a buscarla a su departamento, encontrándola sin vida dentro del baño.La joven de 26 años estaba colgada de un tubo del baño, a su vez, en el lavabo fueron hallados un cuchillo, jeringas y tijeras ensangrentados.Además, había una carta póstuma dirigida a sus padres donde relata el porqué de su suicidio.En el escrito Zyanya detalla que los padres no tienen la culpa de su suicidio, sino que ellos fueron su fortaleza.Añade que no le encuentra ningún sentido a la vida, que le da miedo seguir con ella. Finalmente pide perdón y llama a su familia a seguir adelante: "Los amo con todo mi corazón".Sobre el acoso laboral del que habría sido víctima Zyanya, Periódico Central detalló que dos médicos del hospital habían renunciado por acoso directo, además, recogieron testimonios del acoso.Al respecto, la Secretaria de Salud del Estado de Puebla (SSEP) publicó un comunicado donde niega el acoso en el caso de Zyanya, así como que haya maltrato hacia el personal.Sobre los dos médicos que renunciaron, la dependencia estatal mencionó que fue por motivos de índole personal y profesional.

