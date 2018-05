Extitular de la Fepade se suma a campaña de AMLO

Tlaquepaque, Jal.— El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PES y PT, Andrés Manuel López Obrador, sumó a su campaña a Santiago Nieto Castillo, ex fiscal electoral, quien propondrá una estrategia para blindar las elecciones y evitar la compra del voto, publicó El Universal.Tras darle la bienvenida con un abrazo en un acto público, el candidato presidencial aclaró que Nieto Castillo no será fiscal electoral, pero lo presentó como “víctima de una injusticia”, puesto que fue destituido de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en octubre de 2017 por órdenes de Alberto Elías Beltrán, encargado de la Procuraduría General de la República (PGR), por supuestamente violar el código de ética del órgano.“El ex fiscal tiene todo el conocimiento de Odebrecht, tiene mucha información y además a mí me importa bastante, no para que él esté en esa función de nuevo, sino porque quiero que se haga valer la democracia y que se castigue a quienes compran votos, a los que obligan a la gente a votar por un partido y por un candidato”, dijo.“Santiago Nieto no va a ser fiscal. Él está uniéndose, nos va a ayudar y no está poniendo ninguna condición”, añadió López Obrador.En este sentido, adelantó que de ganar la Presidencia de la República continuará con todas las investigaciones en curso, incluidas la de Odebrecht, aunque —aclaró— no será verdugo y sólo hará justicia.“En su momento vamos a hablar sobre ese tema [Odebrecht]. Ya dijimos que todas las investigaciones en curso van a continuar. Yo no soy verdugo. Yo no quiero venganza, quiero justicia”, expresó.Por su parte, el ex fiscal Nieto Castillo declaró que presentará un programa a López Obrador para blindar el proceso electoral y evitar que haya compra de votos.Aseguró que las alertas en las elecciones están en la compra de voto en lugares de mayor marginalidad, en zonas rurales del país.“Mi planteamiento como ex fiscal y ahora como académico es generar las mejores condiciones para que [las elecciones] sean limpias y democráticas”, expresó.En un mitin en esta localidad, López Obrador lamentó la violencia en Guadalajara que ayer dejó varias personas heridas por un ataque contra el ex fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera.“Es muy lamentable lo de ayer en Guadalajara, esto demuestra que hay un problema grave de inseguridad y violencia en el país. No es nada más Jalisco, es todo México. Son 70 homicidios diarios y lo que tenemos que concluir es que la estrategia contra la inseguridad y la violencia ha fracasado rotundamente desde [Felipe Calderón] y con Peña [Nieto]”, expuso.Sin embargo, rechazó pedir seguridad personal para hacer campaña, pues argumentó que es un riesgo que corren todos los ciudadanos: “Yo ya dije que quien lucha por la justicia no tiene nada que temer”.Acusó que los dueños de la empresa Coppel están obligando a sus empleados a votar por Ricardo Anaya, aunque sólo presentó un texto escrito en un fólder en el que denunciaba esa supuesta irregularidad.“En Coppel están obligando a sus trabajadores a entregar el voto a Anaya; si no, es probable que pierdan el trabajo. Piden la captura con el celular al voto para que quede como constancia que votaron por Anaya. Esto me lo acaban de entregar ahora”, detalló.En su segundo día de gira por Jalisco, ante unas 500 personas en Tlaquepaque, el candidato presidencial adelantó que este miércoles dará a conocer la siguiente etapa de su movimiento, que consiste en que después de las elecciones de julio, haga un recorrido para dar a conocer a empresarios su plan para jóvenes.Volvió a agradecer a la cantante Belinda: “Es una extraordinaria artista, muy inteligente. Espero que otros artistas, promotores de la cultura, empresarios, militantes del PAN, PRI y otros partidos se sigan uniendo en estos días que faltan”, sostuvo.