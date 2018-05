Se burla Fox de Trump con canción de Freddy Krueger

Ciudad de México— El expresidente mexicano, Vicente Fox, se burló hoy del mandatario estadounidense, Donald Trump, al comparar mediante una canción popular la investigación de la trama rusa que afecta al líder de Estados Unidos con las persecuciones del personaje de terror Freddy Krueger."Uno, dos, –el fiscal– Robert Mueller viene por ti. Tres, cuatro, mejor que pares de tuitear. Cinco, seis, agarra un crucifijo. Siete, ocho, vas a quedarte despierto hasta tarde. Nueve, diez, no dormirás jamás", escribió en Twitter el exmandatario mexicano, que alteró la letra en inglés de la canción.La rima original reza: "Uno, dos, Freddy viene por ti. Tres, cuatro, mejor que cierres la puerta. Cinco, seis, agarra un crucifijo. Siete, ocho, vas a quedarte despierto hasta tarde. Nueve, diez, no dormirás jamás".Esta canción es, a su vez, una versión alterada de una canción infantil popularizada en la saga de terror "A Nightmare on Elm Street" (Pesadilla en Elm Street).Fox respondió así a un tuit de Trump en el que el mandatario estadounidense hablaba de "caza de brujas" en alusión a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.El ex presidente mexicano es, igual que Trump, un afamado tuitero y usa a menudo su cuenta en esa red social para criticar al presidente de Estados Unidos.Durante la campaña de las elecciones estadounidenses, Fox llegó a avisar a Trump de que no iba a "pagar su pinche [jodido] muro", palabras por las que el mismo Trump llegó a exigir una disculpa.Más recientemente, Fox expresó en Twitter que el hecho de que Trump sea propuesto para el Premio Nobel de la Paz "es como cuando Dumbledore sacó el nombre de Harry del cáliz de fuego".Fox se refería a una película de la saga "Harry Potter" en la que el protagonista gana un sorteo para participar en unos juegos sin que se sepa quién puso su nombre en la boleta.

