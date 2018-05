Yo voté por AMLO en 2012: 'El Bronco'

Aunque en ese momento era alcalde del municipio de García, Nuevo León, por el PRI, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, confesó que le dio su voto para presidente en el 2012 a Andrés Manuel López Obrador, publicó El Universal.En un diálogo con estudiantes de la Universidad CETYS, en Mexicali, Baja California, el aspirante independiente aseguró que en esta ocasión será diferente, porque ahora votará por él mismo.“Ayer en Tijuana me preguntó una muchachita que sí no fuera candidato por quien votaría, le dije que iba a votar por Margarita, pero pues ya se fue. Y luego me quiso forzar: dije que a lo mejor como voté en el 2012 por AMLO, voto por él, pero hoy ni maíz, hoy voy a votar por mí, ¡claro! hoy tengo una opción mejor”, dijo.Ante las preguntas de los estudiantes, lamentó que la elección está igual de “aburrida” y “sosa” que el segundo debate, porque los otro candidatos se dedican solo a atacarse entre ellos.“Esta competencia electoral está siendo sosa, aburrida. El debate del domingo estuvo aburrido, yo me aburrí. La neta me aburrí de escuchar a los tres pelearse como chamacos ahí: tú eres más rata, tú eres canalla, tú eres más cínico, Ricky Riquín. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este país? Tuvo que intervenir El Bronco para que se abrazaran, la parte importante de este país, que logremos que la gente se abrace”, agregó.El Bronco planteó que él busca que México se iguale a países como Francia o Alemania.“Hay que ir por el primer lugar en muchas cosas, en la tecnología, en la producción del campo, yo quiero emular a Francia en sus regiones, a Alemania en el tema de la tecnología, en el tema de la educación dual, que la gente trabaje desde los 15 años y pueda ser productiva, ¿por qué tenemos que esperar hasta los 18?", señaló.Rodríguez Calderón fue Alcalde de García, en esa entidad, electo por el PRI del 2009 al 2012, desde donde confesó su intención por contender por la gubernatura.Sin embargo, El Bronco, fue electo como gobernador independiente en el 2015.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.