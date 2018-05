Ataques, un abrazo y pocas propuestas

Entre descalificaciones, insultos y hasta apodos, los candidatos a la Presidencia de la República participaron en el segundo debate que tenía como tema principal la política exterior y la seguridad.Sin puntualizar cómo será la relación con Estados Unidos, los candidatos coincidieron en la necesidad de hacer frente a los ataques del presidente Donald Trump.Los aspirantes no se enfocaron únicamente contra Andrés Manuel López Obrador, como sucedió en el primer debate.José Antonio Meade, el candidato de la alianza Todos por México, llamó cínico a Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente.“Se necesita haber sido muy cínico para haber sido presidente de la Cámara… sin haber logrado un solo resultado en beneficio de los migrantes”, soltó. “Anayita canallita”, dijo AMLO en otro momento.Organizado por el Instituto Nacional Electoral y realizado en Tijuana, Baja California, el debate se centró también en las propuestas para los mexicanos en el exterior y la política fronteriza.El primer encontronazo entre los candidatos tuvo lugar cuando Ricardo Anaya se acercó a López Obrador para cuestionarle. Como respuesta, López Obrador dijo que cuidaría su cartera, moviéndola de bolsillo, lo que provocó risas de los asistentes al debate, que tuvo un nuevo formato con la participación de ciudadanos y movilidad entre los aspirantes.Después Anaya dijo que durante el Gobierno de AMLO en la Ciudad de México había bajado la inversión extranjera en la capital del país.A diferencia de aquel primer encuentro, en este el candidato López Obrador sí contestó a los cuestionamientos de sus adversarios e incluso refutó las cifras que le mostraron sobre la inversión económica en la Ciudad de México.“Eres un farsante Andrés Manuel”, replicó Anaya.Posteriormente, López Obrador llamó mentiroso, farsante, demagogo y canallita al panista.“Anaya es un demagogo un canallita”, dijo.“Ricky riquín canallín. Es un corrupto este señor. Hipócritas, corruptos, cínicos, ya dejen de saquear y de robar a México”, mencionó el tres veces candidato presidencial.Momentos antes, el tabasqueño había dicho que no caería en las provocaciones de sus adversarios.Antes, Anaya se lanzó también sobre el presidente Enrique Peña Nieto por su decisión de recibir a Trump en la Residencia Oficial de Los Pinos.“Fue un error histórico inaceptable haber recibido a Trump en los pinos. Si quieres que el de enfrente te respete, empieza por respetarte tú mismo”, dijo Anaya.En la contrarréplica, Meade, candidato impulsado por el PRI y funcionario de la administración de Peña, se negó a criticar la visita del entonces candidato a la presidencia norteamericana.“Creo que juzgado por los resultados no (fue un error la presencia de Trump)”, dijo Meade ante la insistencia de la moderadora Yuriria Sierra para que se pronunciara sobre el incidente.A lo largo del debate, Anaya dijo que AMLO proponía “locuras y disparates”.“El problema Andrés Manuel es que no entiendes el mundo”, dijo.Antes, Meade pidió a López Obrador que no lo equiparara a Anaya.“Le pido respetuosamente a Andrés Manuel que no nos meta en la misma canasta”, pidió el aspirante del PRI.Meade tundió al panista en dos ocasiones, una de ellas por el supuesto caso de lavado de dinero, la otra por la estancia de su familia en Atlanta, donde, dijo, no visitó una sola vez a los migrantes mexicanos en esa ciudad.“Van dos veces que se refieren a Atlanta, lo que no dice José Antonio Meade es que él se fue a estudiar a Estados Unidos pagado por el gobierno mexicano”, reviró el panista.Meade criticó también a López Obrador casi al final del debate al decir que era un gran empresario de la política y que tenía un médico “que ni Obama”.Jaime Rodríguez Calderón dijo que entre los tres candidatos de partidos tenían un pleito y que hasta se quejó de que no le lanzaban críticas a él.Aunque sin detallar cómo lograrían hacer frente a las descalificaciones del presidente Trump, los candidatos coincidieron en la necesidad de cambiar la política exterior mexicana y responder a los ataques del estadounidense.AMLO propuso centrarse en la política interior, atender a los migrantes centroamericanos sin criminalizarlos, mover el Instituto Nacional de Migración a Tijuana y nombrar a la diplomática Alicia Bárcena como representante de México ante la ONU. También dijo que era necesario aumentar el salario mínimo al doble en la frontera.Mientras que Meade dijo que bajo su gobierno se centrará en fortalecer lazos comerciales con otras regiones y no permitir las faltas de respeto de Trump y combatir el rezago del desarrollo entre el norte y sur del país, así como fortalecer la atención a los migrantes.Ricardo Anaya sugirió la necesidad de invertir para crear mejores empleos y con salarios más altos y fortalecer la educación con escuelas de tiempo completo.Jaime Rodríguez Calderón, candidato por la vía independiente, insistió en su propuesta de cortar las manos, ahora a los agentes aduanales que participen en actos de corrupción.Sobre cómo afrontar la deportación de los llamados ‘dreamers’, Anaya y AMLO dijeron que era necesario convertir los consulados mexicanos en oficinas de defensoría de migrantes en Estados Unidos.El debate rompió la formalidad cuando menos en tres ocasiones, primero, cuando AMLO dijo que cuidaría su cartera de Anaya.Después “El Bronco” sugirió a AMLO que abrazara a Meade y a Anaya, tras lo que le pidió firmara una renuncia al financiamiento público.“Abrazos, no balazos”, respondió el tabasqueño para después saludar a los otros aspirantes.Otro momento que provocó las risas de los asistentes fue cuando AMLO llamó Ricky riquín canallín a Anaya. (Itzel Ramírez / El Diario)