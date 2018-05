Ciudad de México— Al dar inicio el segundo debate presidencial, Andrés Manuel López Obrador afirmó que la mejor política exterior es la interior. “Si nos amenazan con construir muros y militarizar la frontera, tenemos que fortalecer la economía, que haya trabajos en México para que la gente no tenga la necesidad de emigrar”, dijo.Aseguró estar de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero de forma respetuosa. Además dijo que está de acuerdo con el presidente Donald Trump de que hay que aumentar los salarios en México.En el tema de seguridad fronteriza y combate al crimen López Obrador dijo que propondrá a EU y Canadá una alianza por el progreso en Centroamérica.El político tabasqueño sostuvo que la violencia no se puede combatir con violencia, “las estrategias del PRI y del PAN han sido fallidas”.“El ladrón que más daña al país es el del cuello blanco, los políticos corruptos. Esa es la peor plaga que afecta a nuestro país y la vamos a acabar”, aseguró.Sobre su plan de acción para defender los derechos de migrantes en países donde hay mexicanos, AMLO propuso tres cosas: “acabar con la corrupción; que los consulados de México en EU se conviertan en procuradurías para la defensa de migrantes y que la próxima embajadora de México ante ONU sea Alicia Bárcenas”..López Obrador reiteró que está “muy bien de salud y les voy a ganar a los representantes de la mafia del poder, no vamos a mochar manos, pero vamos a acabar con la corrupción, pronto habrá justicia”.“Vamos a unirnos para sacar adelante el país”, contestó AMLO a la pregunta si va respetar el resultado electoral.

