Queman camiones durante protesta en Edomex

Otzolotepec, Estado de México— Inconformes de Villa Cuauhtémoc forzaron a un representante de la línea Transporte Crucero a quemar tres camiones de la empresa, porque no han brindado apoyo a los lesionados que dejó un accidente en el que estuvo involucrada una de sus unidades.Alrededor de las 6:30 horas, habitantes bloquearon la Avenida El Canal, en su intersección con la Calle El Capulín, para que autoridades tomen medidas respecto al responsable del siniestro y la empresa asuma los gastos médicos de los heridos.Al no obtener respuesta de las autoridades y tampoco del responsable de la empresa, los manifestantes retuvieron a Javier Cárdenas, auxiliar de la directiva de Transporte Crucero.Cárdenas llegó al sitio para tratar de calmar los ánimos de los manifestantes en lo que llegaba quien tenía que responder por el hecho, sin embargo, los inconformes lo detuvieron y lo obligaron a prender tres de los ocho camiones que mantenían retenidos.El pasado 28 de abril, un camión de la línea se impactó contra un taxi en el que viajaban cinco personas.El conductor del taxi murió, una joven de 19 años tuvo muerte cerebral, un hombre fractura craneal y de brazo, otra mujer una fractura craneal y una más resultó con daño en el cuello.Tres de los heridos fueron hospitalizados y uno dado de alta."No es justo que nadie nos dé una respuesta, ya tiene desde el 28 de abril y ya liberaron al responsable del camión que aventó el taxi en el que íbamos a pesar de que declaramos, y la empresa no nos ha ayudado con los gastos, mi esposo sigue en el hospital y apenas tengo para darle de comer a mis hijos con todos los gastos que hay", reclamó Autora Luciano, una de las afectadas.Luciano dijo que los gastos han sido de alrededor de 100 mil pesos y que su esposo no reacciona, es posible que no pueda volver a hacer sus actividades normales debido al daño que sufrió, así como las otras personas a las que el incidente les cambió la vida.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.