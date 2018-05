Durante su participación en el segundo debate, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, destacó que con trabajo e inversión es posible disminuir la brecha económica entre el norte y el sur.Meade habló de comercio e inversión como herramientas para cerrar brechas.“Hay una distancia entre los mexicanos que tienen mucho y los que no tienen nada”, afirmó.Desde Tijuana, insistió en la necesidad de llevar mayor inversión a la zona sur del país. Recordó que en décadas anteriores, México atravesó graves períodos de escases de productos como azúcar y leche.En el segundo segmento, al tocar el tema de la violencia en México, el priista reclamó a AMLO también la candidatura de Nestora Salgado, quien fue fundadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, presa y liberada por falta de pruebas.El priísta acusó a Salgado de ser secuestradora y estar libre por una falla en la policía. “Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia”, le dijo.Salgado respondió en redes sociales: La difamación es un delito [email protected] y te reto públicamente a que pruebes tus afirmaciones. Ya basta de que tú y el #PRI criminalicen a los luchadores sociales. ¡No nos vamos a dejar! #MeadeMienteAl hablar sobre acuerdos internacionales, Meade Kuribreña enfatizó que en su mandato no firmará convenios que no estén basados en el respeto entre las naciones. Comentó que hace unos días el presidente de EU, Donald Trump volvió a insultar al pueblo mexicano.El priista reprochó que hace poco la fracción legislativa de Morena rechazó realizar acuerdos comerciales con Japón y Australia y cuestionó si el partido no sabe de política exterior o se opone al progreso nacional.

