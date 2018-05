Gina " N", ex coordinadora de Comunicación Social durante la administración del ex gobernador Javier Duarte, continuará en prisión luego de que la jueza de control, Mónica Segovia, dictó ampliar la prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso penal 110/2017.Al vencimiento de medidas cautelares y la petición de revisión hecha por la Fiscalía General de Veracruz, la defensa de Gina "N" solicitó a la jueza la posibilidad de un arraigo domiciliario para su representada, en una audiencia que duró 12 horas.Lo anterior al argumentar que la prisión preventiva había causado un daño a los hijos de la procesada y uno de ellos tuvo que abandonar una beca en una universidad de Puebla debido a los problemas que ella enfrenta al estar en prisión.La defensa presentó estudios efectuados por peritos psicológicos y toda clase de garantías que probarían que la exfuncionaria no cuenta con un perfil de peligrosidad, además de demostrar que ponía a disposición identidades y direcciones tanto de ella como de su familia para demostrar que no había riesgo de fuga.También ofreció que podían contratar los servicios de una empresa de monitoreo personal, que ofrece servicios para reos federales, con el fin de que Gina “N” pudiera portar un brazalete electrónico para ser rastreada vía GPS con el compromiso de hacer los pagos requeridos de fianza y servicio.No obstante, los fiscales que acudieron a la audiencia expresaron su desacuerdo al señalar que esas no eran medidas de garantía suficientes y que pretendían sorprender a la autoridad judicial ya que sí había riesgo de fuga.Al final, la jueza Segovia determinó ampliar la medida cautelar de prisión preventiva y por lo tanto, Gina " N" continuará recluida en Pacho Viejo.

