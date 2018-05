Ciudad de México— Por pasado de la raya le puse su “estate quieto a Ricardo Anaya” y salí victorioso y con mi cartera del segundo debate presidencial, sostuvo Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.Al retomar sus actividades proselitistas en el estado de Jalisco y frente a los representantes de los medios de comunicación, López Obrador reveló que le hizo caso a sus asesores en cuanto a seguir con la política de “amor y paz”, pero sí responder y defenderse cuando la acusación no tenga fundamento."Yo salí sano y salvo, aquí tengo mi cartera; se pasó, se pasó de la raya; me dijeron de que era amor y paz pero que yo no me dejara; entonces, mis asesores del pueblo me dijeron: si se portan altaneros, groseros, ponlos en su lugar, dales un estate quieto y eso fue todo”, explicó el tabasqueño, quien estuvo acompañado este lunes por Gerardo Fernández, uno de los hijos del cantante mexicano Vicente Fernández.El abanderado de la coalición MORENA, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, dijo que Anaya “se portó muy majadereo” al pararse frente a él “muy hipócrita” porque está acostumbrado a mentir y a “apantallar”; muestra de ello es que incluso editó la portada de una revista en el propio debate."Muy, muy mal, lamento que estén tan desesperados, yo he visto información de que le fue peor a Anaya que a Meade”, apuntó al afirmar que no le fue bien a Anaya porque “quedó como un mentecato, un mentiroso”.En cambio yo, “subo como la espuma del mar”, afirmó el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México.Al preguntarle sobre la negativa de Alicia Barcena, directora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de convertirse en embajadora de nuestro país ante la ONU si se convierte en el próximo presidente de México, López Obrador reveló que el año pasado cuando acudió a Chile a entrevistarse con Michel Bachelet, entonces presidenta de ese país, también se entrevistó con ella y fue cuando le hizo la invitación.Agregó que Bárcena tiene ahora una responsabilidad y cuando la termine “ella deberá tomar una decisión”.Adelantó, que de todas formas ya solicitó a la ONU que su oficina para la transparencia de las compras de los gobiernos, con sede en Dinamarca, pueda colaborar con la próxima administración federal, a fin de que se evite la corrupción y todos los contratos de obra sean revisados.La ayuda solicitada, detalló, será también para protección a migrantes, derechos humanos y combate a la desaparición de personas.