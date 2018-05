Ciudad de México– Hay quienes quieren ver el vaso medio vacío, hay quienes no logran apreciar los avances, así recriminó el presidente Enrique Peña Nieto a quienes afirman que México se estancó durante su gestión y la situación empeoró."Por eso, cuando dicen: Qué mal estamos; o algunos refieren: Qué mal está nuestro país, ha sido una tragedia lo que a México le ha ocurrido, francamente es no querer ver, o no reconocer, lo que sí hemos logrado y los avances que tenemos", expuso."Qué tan mal estamos que hemos logrado generar el mayor número de empleos en la historia de nuestro país. En ninguna otra Administración de ningún otro tiempo se habían generado 3.6 millones de empleos".El mandatario también aprovechó el aniversario del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para defender las reformas, especialmente la educativa."El avance y los frutos de una reforma educativa se darán con el tiempo", aseguró.El mandatario insistió en que un país no se construye en seis años, por lo que cada Gobierno aporta a esa construcción, y por ello es necesario seguir por esa ruta."Un país avanza y lograr mayor desarrollo a partir de la suma de esfuerzos de varios gobiernos, y hemos tenido gobiernos que nos han llevado a retrocesos, y hemos tenido gobiernos que nos han permitido avanzar", abundó.El presidente cerró su discurso comparando el desarrollo de un país con la felicidad."Miren, esto es como la felicidad, siempre se habla y es parte de la retórica de todos los discursos, el México que queremos alcanzar. Es como la felicidad que todos buscan alcanzar", expuso."La felicidad se encuentra en cada momento de la vida, no es que llegues un día a encontrarte con la felicidad, la felicidad se procura, se logra en distintos momentos de la vida, como llegan otros de tristeza. La felicidad está en que cada uno la procure a lo largo de su vida en diferentes momentos y las más de las veces. Como Nación nos pasa exactamente lo mismo".

