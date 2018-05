Segundo debate generó 2.4 millones de tuits

Ciudad de México— El segundo debate que se llevó a cabo anoche entre los cuatro candidatos a la presidencia de la República, género alrededor de 2.4 millones de mensajes en Twitter referente al tema.La red social detalló que se contabilizaron 1.5 millones de tuits en vivo durante este ejercicio, en el que participaron Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Kuribreña, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez Calderón.Señaló que los momentos más destacados fueron cuando López Obrador y Anaya debatieron acusaciones, mientras que Rodríguez Calderón expresó estar divertido; seguido de cuando "El Bronco" pidió abrazos a los candidatos, y cuando Meade pide a Anaya que no lo compare con otros.Los temas más populares en Twitter durante el segundo debate presidencial fueron en este orden: economía, corrupción, seguridad, migración y desigualdad social.En cuanto a las menciones de los candidatos, López Obrador tuvo 33 por ciento, Meade 29 por ciento, Anaya 27 por ciento y Rodríguez Calderón 11 por ciento.Los temas más comentados por candidato fueron, en López Obrador: corrupción, migración y economía; Meade Kuribreña: migración, corrupción, seguridad; Anaya Cortés: corrupción, economía y migración y Rodríguez Calderón: seguridad, economía y migración.Al finalizar el debate, en la cuenta oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) el video de la transmisión en vivo de este ejercicio reportó 1.2 millones de espectadores, cifra superior a los 950 mil que se registraron el mes pasado.En un comunicado, Twitter indicó que ha identificado la necesidad que tienen los mexicanos de hablar de los temas que acogen al país, y es en el marco de las #Elecciones2018 que lanzó su primera campaña DOOH (digital out of home).El objetivo, agregó, es promover un voto informado y ofrecer un espacio para que la gente se sume a la conversación alrededor de los temas de interés que ocurren durante el proceso electoral.Con esta iniciativa, Twitter invita a la gente a generar preguntas, construir conversación y poner sobre la mesa los temas que le gustaría que los candidatos presidenciales aborden tanto en el proceso electoral como en los diferentes debates oficiales a través del hashtag #MéxicoPregunta.

