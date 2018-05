Ciudad de México– El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, comparecerá por segunda ocasión ante un juez de control del fuero común en la Ciudad de México para definir si lo vinculan o no a proceso por los delitos que le imputa la Fiscalía General del estado, informa El Universal.Durante la diligencia fiscales capitalinos, en representación de sus homólogos en Veracruz, y la defensa de Duarte debatirán sobre los más de 80 datos de prueba presentados contra el exmandatario para imputarlo por peculado, coalición, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias y abuso de autoridad.La Fiscalía veracruzana busca vincular a proceso al exmandatario por el desvío de 220 millones de pesos de la Comisión de Aguas del estado; la utilización de un helicóptero del gobierno para iniciar su fuga de la justicia durante la licencia al cargo que solicitó y por no realizar la formal entrega-recepción de su administración.En esta diligencia, el juez deberá determinar si vinculará a proceso al ex gobernador y las medidas precautorias que le aplicará hasta el momento de emitir sentencia.La primera vez que el exmandatario de Veracruz, actualmente sujeto a proceso penal federal por delincuencia organizada y "lavado" de dinero, compareció ante el juez de control capitalino durante la audiencia inicial de las acusaciones de la fiscalía veracruzana en su contra, fue el pasado 16 de mayo donde el juzgador calificó de legales las dos órdenes de aprehensión que fueron ejecutadas en su contra el 14 del mismo mes.En la audiencia, la defensa de Javier Duarte solicitó la duplicidad del término constitucional para que le definan su situación jurídica.Desde esa primera comparecencia, Duarte encaró a los fiscales capitalinos y les exigió aclarar las acusaciones en su contra pero el juez le explicó que no era el momento procesal para hacer ese tipo de manifestaciones.

