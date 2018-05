El segundo debate presidencial concluyó entre señalamientos directos, pocas propuestas y algunos ataques que terminaron entre risas, entre los ciudadanos que acudieron al evento político.Con una propuesta de expropiar Banamex y hasta un abrazo entre candidatos solicitado por ‘El Bronco’, calificativos de Obrador a Anaya como “Ricky Riquín” y “Canallita”, así como señalamientos de “ideas viejas” al tabasqueño por parte del panista, terminó en la Universidad de Tijuana.En los primeros minutos del segundo debate presidencial, los cuatro candidatos coincidieron en que el presidente Donald Trump ha ofendido a México con sus polémicos dichos.Ante ello, el candidato independiente “El Bronco”, dijo que "tenemos que hablarle claro" al presidente Trump y hablarle directo para que entienda. “Yo me le voy aponer enfrente para hablar y negociar” en el TLC. Incluso se dijo dispuesto a expropiar firmas como Banamex.Señaló que compararnos con los animales es algo que nos molesta, “pero a veces los humanos hacen más daño con el veneno de su boca". A la pregunta de uno de los ciudadanos del público, propuso ver hacia otros mercados, como Asia, India, Corea, Japón y Sudamérica.López Obrador recordó que Donald Trump dice que el gobierno de México es corrupto. “Debo aceptar que es cierto”, señaló, pero dijo que no permitirá que lo diga un gobierno extranjero.Ricardo Anaya dijo que no va a permitir agresiones y que él tiene las mejores propuestas para recuperar el lugar de México en el mundo.Por su parte, José Meade afirmó que "tenemos que hablar de respeto; hace 4 días nos volvió a insultar el presidente Trump, en mi gobierno no voy a permitir que se nos vuelva a insultar jamás".En el tema de migración, López Obrador refirió un plan de 3 puntos para ayudar a migrantes. Propuso a Alicia Bárcenas, como siguiente embajadora de México en la ONU. Y dijo que 50 consulados en EU serán procuradurías para la defensa del migrante.Meade explicó que los migrantes eran víctimas de acoso desde antes de la era Trump. Recordó que SRE acompañó a los dreamers que participaron en el alivio migratorio.Anaya habló sobre los “soñadores” y les dijo que hará todo para que no sean sujetos de deportación y propuso hacer dos cosas: uno poner todo sobre la mesa en la relación bilateral y acudir a los organismos bilaterales.Anaya atacó a AMLO al decirle que dice disparates respecto a construir vías ferreas en lugares donde se han subutilizado. López Obrador calificó al panista como un “demagogo canallita”.Meade puso distancia y dijo que el demagogo es él (AMLO) y Ricardo, pues “no somos iguales”. El único que tiene una vida limpia que puede acreditar sus ingresos “soy yo”.El priísta también acusó a Nestora Salgado de ser secuestradora y estar libre por una falla en la policía. “Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia”, le reprocha al referirse a la candidatura de Salgado.Respecto al tema de la marihuana, Anaya propuso abrir un debate en el país, pues legalizar una droga no va a resolver la violencia.

