Vinculan a proceso a Javier Duarte por peculado

Ciudad de México— El juez de control, Júpiter López, determinó la vinculación a proceso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de peculado, tráfico de influencias, e incumplimiento del deber legal.De esta forma el juzgador del Tribulan Superior de Justicia de la Ciudad de México permitió, tanto al Ministerio Público, como a la defensa de Duarte de Ochoa, continuar con las investigaciones por transferencias irregulares disfrazadas de préstamos por 220 millones de pesos de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz.También por no realizar la entrega recepción de la administración Veracruzana a Flavino Ríos, así como usar sus influencias para trasladarse en el helicóptero oficial."Se decreta vincular a proceso a Javier Duarte de Ochoa por tres hechos que la ley recoge como delito. No estoy diciendo si es culpable o no. Los efectos son para que las partes sigan investigando los datos de prueba aportados por la Fiscalía”, resolvió el Juez.Para las indagatorias, el juez López Ruiz otorgó un plazo de seis meses para concluirlas, el cual vencerá en noviembre próximo.Durante la audiencia, realzada la mañana y tarde de este domingo, también se determinó que el exmandatario estatal se encontrará sujeto a una nueva prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, sumada a la que ya vive por delitos federales, con el objetivo de que quede a disposición también del Juez local.Al término de la audiencia la defensa de Duarte de Ochoa, encabezada por Ricardo Sánchez Reyes Retana, anunció que analizarán si apelan o no las decisiones del Juez Júpiter López.

