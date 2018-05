Candidatos me han pedido dialogar con narco: obispo de Chilpancingo

Chilpancingo- Sin revelar nombres, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, reveló que varios candidatos a un cargo de representación popular le han pedido buscar un diálogo con grupos del narcotráfico para que los dejen realizar su campaña política.En rueda de prensa, luego de oficiar una misa en la catedral de La Asunción, Rangel señaló que por razones de seguridad no va a revelar los nombres de los candidatos que le pidieron su intervención y tampoco de las personas que se dedican a actividades ilícitas y con las que tiene agendado reunirse.Recordó que él ya se ha reunido con integrantes de grupos del narcotráfico en la zona pastoral que pertenece su Diócesis y que son municipios de las regiones Centro, Montaña Baja y Zona Norte."Todo esto para que haya paz y tranquilidad", añadió.Afirmó que como encargado de la diócesis de Ciudad Altamirano, ya envió un mensaje a esos grupos de la delincuencia organizada para haya una reunión con ellos."Estoy en ese trabajo, para ver si logramos con otras personas importantes para lograr que haya un poquito de más tranquilidad, sobre todo en este período electoral", afirmó."Algunos candidatos me lo pidieron abiertamente, que hablara con estos personajes del narcotráfico", dijo.Indicó que aprovecharía ese diálogo con líderes de grupos delictivos de Tierra Caliente para pedirles que a los catequistas y a él los dejen realizar su trabajo pastoral.El pasado 8 de mayo, un grupo criminal identificado por el Gobierno del estado como "Los Caballeros Templarios", asesinaron a tiros al candidato priista a diputado local por el distrito 18, Abel Montúfar Mendoza, también Alcalde con licencia de Coyuca de Catalán.El prelado que se apresta a tener un acercamiento con los capos que tienen bajo su dominio la Tierra Caliente, recordó que durante la Semana Santa de este año habló con gente de la delincuencia de la zona centro del estado.En ese encuentro, los capos se comprometieron a permitir que en esa zona los candidatos realizaran su campaña a cambio de no comprar el voto.En opinión del Obispo, para él está bien reunirse con los jefes de los cárteles de la droga en Guerrero para lograr la paz.Según el Obispo, los capos del narcotráfico con los que se ha reunido se comprometieron a reconocer al candidato que haya ganado con más votos, pero exigen que cumpla sus promesas de campaña ya estando en el Gobierno.Rangel dijo que espera un proceso electoral de elecciones libres y no una votación coaccionada."Yo apuesto más a un Estado de Derecho, un Estado de instituciones, un Estado donde no haya impunidad y las armas no maten a la democracia", sostuvo.Sobre la mesa de diálogo y la seguridad que encabeza el Gobernador Héctor Astudillo, los partidos políticos y las autoridades electorales, el Obispo opinó que ojalá a esas reuniones se invite a otros sectores."Esas reuniones que hace el Gobierno para garantizar la paz son buenas, pero parece que es una mesa entre amigos, ojalá entraran otras voces discordantes, porque si solo llaman a voces que los va aplaudir creo que no tiene mucho sentido. Aunque peor es nada", indicó.Durante la misa que ofició en la catedral de La Asunción con motivo del Día Internacional de las Comunicaciones, el Obispo recordó que en Guerrero se vive una situación difícil por la violencia.Ahí rogó porque no les pase nada malo a los candidatos que participan en este proceso electoral.