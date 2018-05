Exigen periodistas esclarecer crimen de Juan Carlos Huerta

Tabasco— Periodistas del estado de Tabasco marcharon para exigir el esclarecimiento del asesinato del comunicador y empresario radiofónico, Juan Carlos Huerta Gutiérrez.La marcha arrancó del parque Tomás Garrido Canabal y continuó hasta llegar a Plaza de Armas.Los reporteros portaron una lona con la imagen del comunicador y la leyenda "No se mata la verdad, matando a periodistas". Durante la caminata también gritaron consignas como “¡Prensa unida, jamás será vencida!”Al llegar a Plaza de Armas, el periodista Felipe Eladio Jiménez Solís hizo un pronunciamiento en el que expresó:Solicitamos el esclarecimiento del asesinato de Juan Carlos Huerta Gutiérrez (...) estamos enterados que la Fiscalía Especializada en delitos contra la Libertad de Expresión ha tomado el control de la investigación, pero la Fiscalía General del Estado participa coadyuvando en la investigación para el esclarecimiento del horrendo crimen, pedimos sean imparciales y entreguen toda la información para caiga quien caiga", manifestó.Jiménez Solís señaló que la persecución, el linchamiento público y el asesinato de comunicadores ha obligado a tomar las calles y hacer manifiestos públicos.Esperemos que nuestra protesta se tome como una manifestación de libre expresión por el dolor que causa nuestro compañero asesinado y no como un acto de confrontación al régimen", señaló.La marcha fue convocada a través de redes sociales por periodistas que laboran de forma independiente, por lo que deslindaron a la estación 620 AM y a su personal de haber participado en la convocatoria.Felipe Eladio Jiménez en entrevista también denunció que las agresiones contra periodistas se han agudizado en los municipios de Tabasco principalmente en Macuspana y Tenosique.El periodista Juan Carlos Huerta fue asesinado a balazos el martes 15 de mayo, de acuerdo con la Fiscalía del estado, el comunicador fue atacado cuando iba a bordo de un automóvil BMW.A cuatro días de la ejecución, la Fiscalía General del Estado realiza las diligencias para dar con el paradero de los responsables.CUMPLIÓ SU SUEÑO; ALGO SALIÓ MAL: MADRE DE PERIODISTA ASESINADO EN TABASCOÉl cumplió su sueño de tener su radiodifusora, algo pasó mal, no lo sé”, con estas palabras Gloria Gutiérrez, madre de Juan Carlos Huerta, despidió a su hijo asesinado cuando salía de su domicilio.Amigos, colegas de los diferentes medios de comunicación acompañaron a la familia de Juan Carlos Huerta en el Recinto Memorial donde descansarán sus restos.En Tabasco han asesinado en los últimos 11 años a cuatro periodistas.Te puede interesar: NDH condena el homicidio de Juan Carlos Huerta en TabascoSe trata de Rodolfo Rincón Taracena, quien el 20 de enero de 2007 desapareció y posteriormente las autoridades confirmaron el asesinato cometido por el crimen organizado.El 23 de septiembre de 2008, Alejandro Zenón Fonseca Estrada, locutor de radio de la estación de r EXXA fue asesinado cuando colgaba mantas contra la inseguridad.El 20 de febrero 2016, mataron a cuchilladas al empresario radiofónico Moisés Dagdug Lutzow.Finalmente, el martes 15 de mayo pasado un par de sujetos dieron asesinaron a Juan Carlos Huerta.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.