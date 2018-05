Ciudad de México— Funcionarios de México y Estados Unidos conversaron acerca del incremento de solicitudes de asilo y refugio, así como las tendencias migratorias en la región, informaron de manera conjunta las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación.La reuniones de trabajo, que se realizaron en los últimos dos días en Washington, se dieron en el marco del proceso de evaluación de los mecanismos de cooperación bilateral entre ambas naciones."Las delegaciones conversaron sobre las tendencias regionales de migración, incluyendo el incremento en el número de solicitudes de asilo y refugio que ambos países han experimentado en los últimos años", señalaron.Reforma publicó que organizaciones defensoras de los refugiados alertaron sobre una posible negociación entre México y Estados Unidos para acordar que los migrantes centroamericanos soliciten primero asilo en México antes de hacerlo en Estados Unidos.Este tipo de procedimiento es conocido como "Acuerdo de Tercer País Seguro" y actualmente el país vecino lo tiene con Canadá, nación con la que lo puso en práctica desde 2004En un comunicado, las dependencias indicaron que durante las reuniones se discutieron los avances de las iniciativas conjuntas sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica, en seguimiento a la reunión convocada por los Estados Unidos y México en junio de 2017."Ambas delegaciones expresaron su compromiso con continuar el diálogo sobre estos y otros temas de interés mutuo y para este propósito convinieron celebrar la Reunión del Grupo Técnico de la Iniciativa para la Frontera del Siglo XXI el próximo 22 de mayo, en la cual se abordarán los temas de seguridad fronteriza, cooperación aduanera e infraestructura", informaron.Los funcionarios mexicanos que encabezaron las delegaciones fueron, por parte de Gobernación, José Luis Stein Velasco, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana; y Gerardo García Benavente; Comisionado Nacional de Migración.En tanto que por la Cancillería estuvieron el Embajador de México ante Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández, y Narciso Campos, coordinador de Asesores del Secretario de Relaciones Luis Videgaray.Diversas organizaciones civiles del País rechazaron la posibilidad de que Estados Unidos convierta a México en un filtro migratorio y pidieron que sea la siguiente Administración quien realice las negociaciones bilaterales.En un comunicado emitido por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos", que agrupa 84 organizaciones mexicanas, exigieron que se transparente el diálogo.Defensores informaron que enviaron este viernes una carta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y a la de Gobernación para expresar su indignación y preocupación sobre el planteamiento de que México sea un filtro para solicitantes de asilo a los Estados Unidos y como centro de detención migratorio."Los derechos humanos no se pueden negociar como moneda de cambio en ningún tratado comercial", expusieron."Estas medidas serían finalmente un intercambio de favores, y se aceptarían por el Gobierno mexicano a cambio de beneficios económicos en el marco de la negociación del TLCAN".Recalcaron que México no es un País seguro para migrantes y refugiadas, y ejemplificaron con que el incremento de la violencia en 2016 forzó a 27 mil 879 connacionales a pedir asilo en Estados Unidos.Con estos mecanismos, agregaron, no se les garantizaría la efectiva protección a solicitantes.Advirtieron que si México fungiera como filtro, incrementarán las detenciones no sólo de migrantes, sino también de solicitantes de asilo que huyen de la violencia de sus países."En los últimos años, las políticas que México ha ejecutado a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) han resultado devastadoras en términos de protección a las personas migrantes y refugiadas, considerando que la privación de libertad de personas solicitantes en estaciones migratorias dependientes del INM sigue siendo una práctica común, sin representación legal, sin información y en condiciones insalubres", plantearon.Agregaron que de casi 15 mil solicitudes de refugio en el País durante 2017, el 60 por ciento sigue sin respuesta."Especialmente preocupante resulta que la forma en la que se negocia y se juega con la vida de los seres humanos sea de una manera tan opaca y con falta de transparencia, y sobre todo que México ceda su soberanía en materia migratoria y fronteriza a los Estados Unidos a cambio de beneficios comerciales", señalaron."Al tratarse de un tema importante y delicado del cual no se dispone de mayor información oficial, exigimos al Poder Ejecutivo que facilite a la ciudadanía, la sociedad civil organizada y los medios de comunicación toda la información relativa al modo en el que se ha llevado a cabo esta negociación, y al estado en el que se encuentra la misma".

