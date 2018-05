Ciudad de México– El endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos provocó que migrantes de diversos países, en su intento de entrar al vecino país del norte, queden varados de manera desordenada en México, alertó la Iniciativa Ciudadana Agenda Migrante."Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las detenciones de indocumentados han aumentado 42 por ciento, siendo Dallas, Houston, Atlanta, Chicago y San Antonio las principales ciudades que concentran este fenómeno. De acuerdo con datos del FBI, desde la llegada de Trump, se ha incrementado en un 4.6 los crímenes de odio a la comunidad latina", advirtió la Iniciativa, integrada por más de 600 organizaciones civiles tanto en México como EU.Ante este escenario y el proceso electoral que atraviesa México, la Iniciativa hizo entrega del documento "Irrenunciables en política migratoria" a los candidatos a la Presidencia de la República con la finalidad de que quien ocupe la silla presidencial tome acciones concretas en favor de las personas migrantes en ambos países."Según datos del Instituto Nacional de Migración, las deportaciones en el primer año de Trump disminuyeron en casi un 24 por ciento. Sin embargo, en el primer trimestre de 2018, observamos un aumento del 40 por ciento en las deportaciones. Un total de 53 mil 764 personas repatriadas", advierte el documento."Existe un incremento del 30.9 por ciento en órdenes de salida voluntaria (que no necesariamente se da a partir del deseo de la persona) con una totalidad de 57 mil 69 en 2017".El reporte urge contar con una visión preventiva en razón del aumento en materia de arrestos."Poner en marcha un verdadero modelo de reintegración migrante para aquellos que retornan ya sea de manera voluntaria u obligatoria. Este debe ser empático, considerar la parte emocional por la que pasan nuestros connacionales a su llegada, al tiempo de atender el ámbito educativo, social, económico, cultural, identitarios y laboral de manera más adecuada."Transitar de un modelo implementado hoy por el Instituto Nacional de Migración, a través del programa Somos Mexicanos, que pone el acento en la recepción del migrante a uno que se enfoque en la reintegración transversal de la persona", propone el documento.Las organizaciones señalaron que es necesario contar con servicios de atención humanitaria inmediata y módulos de apoyo emocional en los once puntos de repatriación y en los tres vuelos que semanalmente llegan a la Ciudad de México."Los migrantes pasan por momentos complejos en centros de detención y con el proceso de retorno, incluso aquellos que vienen en vuelos, se encuentran encadenados durante todo el viaje hasta nuestro País. La separación familiar y desarraigo tanto de su vida y patrimonio requiere atención emocional; sin ello, el proceso y la reinserción a nuestro País se vuelve más compleja."Considerar el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil en las acciones y políticas relacionadas con la reintegración. Sobre todo, en una primera etapa es muy útil para los connacionales encontrarse con personas que hayan vivido el mismo tipo de experiencias y problemas", se menciona.Respecto a los "dreamers", propusieron el empoderamiento de los jóvenes migrantes, brindándoles una mayor y mejor oferta, difusión de apoyos y becas que les faciliten el desarrollo y las oportunidades.Además, formación de cuadros, apoyo y formación de centros de liderazgo latino, enfocados principalmente en juventudes binacionales."Conectar más y mejor los dos Méxicos, el que se encuentra en Estados Unidos y el de este lado de la frontera. Incluir a juventudes binacionales y mexicanos de segunda y tercera generación en estrategias educativas, culturales y económicas que los comprometan y unan más con su país de origen".En cuanto a la relación bilateral se indicó que ésta se ha vuelto altamente compleja, situación que se agravó con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus políticas antimexicanas."Esta relación se rige por la migración, seguridad y el comercio, pero adicionalmente se caracteriza por asuntos fronterizos, energía, recursos naturales compartidos, cultura, crimen organizado y tráfico de drogas, entre otros. Se requiere una política bilateral firme, propositiva y no sólo reactiva. Dentro de este marco consideramos los siguientes puntos como irrenunciables en el tema", planteó la Iniciativa.

